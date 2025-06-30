ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Баку накрыл офис российского «Sputnik»
В Баку сотрудники МВД провели обыск в офисе «Sputnik Азербайджан», по информации азербайджанских СМИ, задержаны сотрудники ФСБ России
Баку накрыл офис российского «Sputnik»
МВД Азербайджана / МВД АР
30 июня 2025 г.

Сотрудники МВД Азербайджана провели обыск в офисе российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Об этом сообщили местные издания APA и Report.

Обыски прошли на фоне дипломатической напряженности между Баку и Москвой, обострившейся после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге.

По данным Report, агентство продолжало работу, несмотря на официальное решение о его закрытии. «Sputnik Азербайджан» формально был ликвидирован еще 24 февраля 2025 года. Тогда представитель МИД Айхан Гаджизаде заявил, что агентство может оставить в стране лишь одного аккредитованного корреспондента. Однако, как утверждают источники, агентство продолжало деятельность в полном составе.

СМИ сообщают о задержании двух сотрудников ФСБ, работавших в редакции под прикрытием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты в течение двух часов не могут связаться с журналистами — гражданами России. По ее словам, сотрудников посольства не пускают в здание, которое сейчас оцеплено силовиками.

Баку ранее объяснял сокращение штата агентства необходимостью «восстановить баланс», учитывая условия, в которых работают азербайджанские госСМИ за рубежом, а также деятельность иностранных журналистов внутри Азербайджана.

Обострение между двумя странами началось после событий 27 июня в Екатеринбурге, где были задержаны более 50 азербайджанцев. По данным Баку, при задержании погибли как минимум два человека. МИД Азербайджана выразил протест послу России и потребовал расследования. В ответ Мария Захарова заявила, что задержанные — граждане России.

На этом фоне парламент Азербайджана отказался от участия в заседании совместной комиссии с Федеральным собранием России. Кроме того, Министерство культуры Азербайджана отменило все совместные мероприятия с российскими организациями, запланированные в стране.

СвязанныеTRT Global - Кремль Азербайджану: задержания — не повод для демаршей
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us