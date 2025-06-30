Сотрудники МВД Азербайджана провели обыск в офисе российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Об этом сообщили местные издания APA и Report.

Обыски прошли на фоне дипломатической напряженности между Баку и Москвой, обострившейся после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге.

По данным Report, агентство продолжало работу, несмотря на официальное решение о его закрытии. «Sputnik Азербайджан» формально был ликвидирован еще 24 февраля 2025 года. Тогда представитель МИД Айхан Гаджизаде заявил, что агентство может оставить в стране лишь одного аккредитованного корреспондента. Однако, как утверждают источники, агентство продолжало деятельность в полном составе.

СМИ сообщают о задержании двух сотрудников ФСБ, работавших в редакции под прикрытием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты в течение двух часов не могут связаться с журналистами — гражданами России. По ее словам, сотрудников посольства не пускают в здание, которое сейчас оцеплено силовиками.

Баку ранее объяснял сокращение штата агентства необходимостью «восстановить баланс», учитывая условия, в которых работают азербайджанские госСМИ за рубежом, а также деятельность иностранных журналистов внутри Азербайджана.

Обострение между двумя странами началось после событий 27 июня в Екатеринбурге, где были задержаны более 50 азербайджанцев. По данным Баку, при задержании погибли как минимум два человека. МИД Азербайджана выразил протест послу России и потребовал расследования. В ответ Мария Захарова заявила, что задержанные — граждане России.

На этом фоне парламент Азербайджана отказался от участия в заседании совместной комиссии с Федеральным собранием России. Кроме того, Министерство культуры Азербайджана отменило все совместные мероприятия с российскими организациями, запланированные в стране.