В ночь на 29 июня Россия провела рекордную атаку на Украину 537 воздушными целями. Как сообщили в ВС Украины, при отражении удара погиб пилот F-16 подполковник Максим Устименко, который сбил семь вражеских целей, но не успел катапультироваться, отводя поврежденный самолет от населенного пункта.

Украинские Воздушные силы сбили 249 целей, еще 226 признаны «локационно потерянными». Среди атакующих средств были 477 ударных БПЛА, 41 крылатая ракета Х-101, 7 баллистических «Искандеров», 4 гиперзвуковых «Кинжала» и другие ракеты.

«К сожалению, сегодня мы понесли еще одну болезненную утрату. Ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей», — сообщили в Воздушных силах.

Президент Зеленский выразил соболезнования и поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота. «Почти всю ночь в Украине звучала тревога – в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские «шахиды», и 60 ракет разных типов», — написал он в Telegram.

По информации украинских СМИ, атака сопровождалась взлетами российских Ту-95МС с аэродрома «Оленья» и МиГ-31К с «Саваслейки». Зафиксированы попадания в шести локациях, включая жилой дом в Смеле.

Это уже второй случай гибели украинского пилота F-16 — в августе 2024 года погиб летчик Алексей Месь. Результаты расследования той катастрофы до сих пор не обнародованы.