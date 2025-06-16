ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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«Для них ты просто араб»
Палестинские граждане Израиля сталкиваются с полным отсутствием системы гражданской защиты, даже в условиях массированных ракетных атак
«Для них ты просто араб»
Акция протеста против всплеска насилия в арабских общинах Израиля, 27 сентября 2023 год / Reuters
3 часа назад

Британская газета The Guardian опубликовала репортаж из палестинского города Тэмра в Израиле, где в результате падения иранской ракеты погибли четыре человека — женщина и трое других членов ее семьи. По информации издания, в городе, как и во многих арабских населенных пунктах Израиля, нет ни одного общественного укрытия.

Все погибшие находились в «защищенной комнате» на втором этаже, но бетонные стены не выдержали удара. Тела были раздавлены обрушившимися перекрытиями. Еще около 40 человек получили ранения.

Спасательные службы прибыли в Тэмру с большой задержкой, а разбор завалов вели соседи и несколько сотрудников мэрии. Жители города рассказали, что в еврейских городах, таких как Тель-Авив или Бат-Ям, на место удара сразу приезжает армия, полиция и десятки волонтеров. В Тэмре этого не было.

Мэр города Мусса Абу Руми отметил, что государство никогда не строило укрытий для арабских граждан. Только 40% домов имеют бетонные «безопасные комнаты», и даже они не гарантируют защиту.

«Мы все время пытаемся быть частью израильского общества, но в ответ видим только ненависть. Они не считают нас людьми. Для них ты просто араб», — сказал он.

The Guardian также сообщила о видеозаписи, снятой в соседнем еврейском поселке: на кадрах слышны аплодисменты и радостные выкрики в момент удара ракеты по Тэмре. Люди скандируют: «Пусть сгорит деревня» — фраза, ставшая лозунгом еврейских ультраправых.

Мэр сообщил, что передал это видео израильской полиции, но не верит, что виновные будут привлечены к ответственности. По его словам, нынешняя политическая коалиция только усиливает разделение внутри страны.

Член Кнессета Айман Оде, лично знавший погибшую семью, заявил, что происходящее — прямое следствие политики изоляции и вражды. Он добавил, что война с Ираном, как и конфликт в Газе, связаны с нерешенным палестинским вопросом.

«Пока не будет справедливости, Израиль будет ходить по кругу. Это правительство опасно для всех», — сказал он.

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