ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Как Иран обманул «Железный купол»?
КСИР сообщил, что заставил израильскую ПВО атаковать собственные ракеты-перехватчики
Как Иран обманул «Железный купол»?
Иранские ракеты в небе Израиля / Reuters
3 часа назад

Иран утверждает, что сумел обмануть израильскую систему ПВО «Железный купол». 16 июня КСИР сообщил, что якобы заставил израильскую систему уничтожать собственные ракеты-перехватчики во время масштабного ночного удара. Израильские СМИ сообщили, что в результате удара по Хайфе и Тель-Авиву погибли не менее пяти человек и свыше 100 получили ранения.

По словам представителей КСИР, они применили «новую методику», вызвавшую сбой в израильской системе противовоздушной обороны. 

«Наши методы вызвали сбои в их системах, и они начали атаковать сами себя», — говорится в заявлении. По словам иранских военных, ракеты поразили цели с максимальной точностью, несмотря на поддержку Израиля со стороны США.

Тель-Авив пока никак не комментировал заявления Тегерана.

Атака Ирана в ответ на масштабные израильские удары по ядерным объектам началась около 4 часов утра 16 июня: иранские ракеты обрушились на Тель-Авив, Хайфу и другие районы Израиля. В Тель-Авиве разрушены жилые дома всего в нескольких сотнях метров от филиала посольства США. Взрывной волной выбило окна в гостиницах и квартирах. В Хайфе, где около 30 человек получили ранения, экстренные службы эвакуировали жителей. Возле электростанции в порту вспыхнули пожары, передает Reuters.

Тегеран назвал удары возмездием за израильские атаки по иранским городам. На видеозаписях видно, как ракеты пересекают небо над Тель-Авивом и Иерусалимом, после чего раздаются мощные взрывы. Это говорит о том, что израильская ПВО действительно не справилась.

Армия Израиля ранее подтвердила, что «Железный купол» не обеспечивает полной защиты и впереди могут быть тяжелые дни.

Тем временем в Иране число погибших от израильских атак достигло 224 человек, и, по данным Минздрава, 90% из них — мирные жители. Израиль сообщил, что утром нанес ответные удары по командным пунктам КСИР. Количество жертв новых атак уточняется.


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