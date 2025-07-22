Специальная группа

В британском парламенте создали единую Межпартийную парламентскую группу (APPG) по Центральной Азии под руководством члена Палаты общин от Лейбористской партии Памелы Кокс.

В объединение вошли 20 высокопоставленных представителей законодательного органа страны, включая спецпредставителя премьер-министра по торговле с государствами Центральной Азии и Азербайджаном лорда Джона Олдердайса и председателя парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри.

Некоторые эксперты уже назвали происходящее «Новой Большой игрой», правила которой так и не поменялись за последние столетия. Термин «Большая игра» появился в начале XIX века из-за геополитического соперничества между Британской и Российской империями в Южной и Центральной Азии. В обиход его ввел британский офицер, разведчик и дипломат Артур Коннолли. В дальнейшем это соперничество переросло в постоянное противостояние двух систем, мышлений и моделей развития.

Переплетение политических интриг напоминало партию игры со сложными и непонятными правилами, происходившими на доске размером с полматерика.

В Лондоне еще пять лет назад начала перестраивать подход к взаимодействию с государствами Центральной Азии. Если вначале акцент делался на выстраивание двусторонних отношений, то сейчас его сменил более системный подход, нацеленный на межпарламентский диалог со странами региона для реализации общих проектов.

Для этого вначале появилась парламентская группа по Узбекистану, потом по Казахстану, Кыргыстану, Таджикистану и Туркменистану.

Страны на перепутье

Два года назад британские политики и эксперты пришли к выводу, что делается недостаточно для нормального сотрудничества с центральноазиатскими государствами.

Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента в конце 2023 года опубликовал доклад под названием «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии», состоящий из восьми глав.

Их суть сводится к тому, что Лондон должен как можно больше внимания уделять региону, «быть амбициознее и смелее в вопросах регионального сотрудничества, торговли, прав человека, культурных обменов», а более активное участие Британии в Центральной Азии может быть потенциально взаимовыгодным и должно «рассматриваться в качестве геополитического императива».

Авторы публикации подробно описывают особенности каждого государства региона, подчеркивая усиление влияния Москвы и Пекина, которым «нужно противостоять» с помощью дипломатии.

Создатели доклада пришли к выводу, что прежняя политика оказалась не только неэффективной, но и контрпродуктивной, так и не позволив сформировать лояльную элиту и сохранив у власти «коррумпированные автократии». В качестве примера они приводят представителей старой элиты, для которых Британия стала одновременно пристанищем и центром оттока капитала.

В последнее время при британских посольствах в странах Центральной Азии появились офисы Министерства международного развития, через которые Лондон работает с гражданским обществом в этих странах. Через Британский совет страна осуществляет политику мягкой силы, выделяя деньги на программы Creative Central Asia и Creative Spark, партнерами которых стали более 60 университетов, а участниками — свыше 65 тыс. человек.

Помимо этого, действует программа Chevening, по которой молодые политики из стран Центральной Азии учатся в Британии, а потом занимают ключевые посты на родине.

В регионе стали проходить встречи на уровне министров иностранных дел в формате «С5+1». В прошлом году в регион приезжал занимавший тогда пост главы Форин-офиса Дэвид Кэмерон. Дипломат назвал Центральную Азию «важнейшим регионом в мире». В ходе визита он подчеркнул, что страны региона, соседствующие с Россией и Китаем, сейчас выбирают, с кем им сотрудничать, и в связи с этим Великобритании пора активно включиться в гонку за влияние в Центральной Азии.

В борьбе за регион Лондон делает ставку на перспективные инвестиционные проекты и мягкую силу. Особенно хорошие связи сейчас у Британии с Казахстаном, в нефтегазовый сектор которого Лондон вкладывал многомиллиардные инвестиции.В прошлом году страны подписали Дорожную карту по стратегическому партнерству в области критических минералов.

Большой интерес для Британии представляет и развитие Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТК). 2 июня в Соединенном Королевстве прошло заседание, посвященное перспективам развития транспортного сообщения в Каспийском регионе. На этой встрече участники подтвердили интерес Лондона к развитию ТМТК, подчеркнув стратегическое и экономическое значение этого маршрута, который призван соединить Азию с Европой.

Спецпредставитель премьер-министра Британии по торговле с государствами Центральной Азии и Азербайджаном лорд Джон Олдердайс подчеркнул, что Соединенное Королевство приняло конкретные меры для развития региональной инфраструктуры, а для развития транспортной инфраструктуры планируется выделить еще 20 млрд фунтов стерлингов.

Пока все по-старому

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в разговоре с TRT на русском отметил, что в последнее время регион Центральной Азии привлекает внимание не только Великобритании, но и всего Запада в целом.

«Встречи высокопоставленных американских и европейских политиков и дипломатов с коллегами из региона лишь подтверждают это, вопрос в том, насколько это сотрудничество и взаимодействие может быть практичным и интенсивным, что они могут предложить ЦА. Государства региона стараются придерживаться многовекторной политики, развивая отношения с разными странами, и стараясь не отдавать предпочтения кому-либо одному», — считает политолог.

По словам эксперта, практически все государства региона неплохо взаимодействуют с Британией, у которой серьезные экономические интересы в нефтяном секторе.

В прошлом году власти Астана и Лондон подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, в июне этого года они подписали договоренность о начале военного сотрудничества.

«Пока нет ничего экстраординарного или прорывного, интенсивность и объем сотрудничества пока остаются прежними», — подытожил аналитик.