Министерство обороны России 20 июня сообщило о возвращении группы российских военнослужащих с территории Украины. Ведомство отметило, что обмен прошел по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Взамен Киеву была передана группа украинских пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт обмена. По его словам, освобожденные находились в плену более двух лет.

«Это защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы», — заявил он.

Численность освобожденных с обеих сторон не уточняется. По информации источника РБК среди российских переговорщиков, обмен был паритетным. В этот же день, 20 июня, продолжились санитарные обмены ранеными военнослужащими.

В начале июня в Стамбуле представители России и Украины договорились об обмене тяжелоранеными, пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также о передаче тел погибших солдат. Репатриация тел проходила с 11 по 16 июня. По данным Украины, ей были переданы 6057 тел, Россия заявила о получении 78.

9 июня стороны провели обмен пленными в возрасте до 25 лет. 10 и 12 июня прошли обмены, включавшие тяжелораненых. В середине месяца начались бессрочные санитарные обмены, в рамках которых раненые возвращаются без предварительных условий.

Последний этап обмена до этого состоялся 19 июня. Как и в других случаях, количество переданных военнослужащих не раскрывалось.