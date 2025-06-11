Россия передала Украине тела 1212 военнослужащих ВСУ в рамках выполнения стамбульских договоренностей, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. В ответ украинская сторона вернула 27 погибших российских солдат.

«Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал Мединский в Telegram, тем самым подтвердив начало передачи тел погибших солдат.

Помощник президента также анонсировал начало срочных «санитарных обменов» тяжелоранеными пленными с линии фронта, которые стартуют завтра.

Обмен состоялся с задержанием, связанным с задержкой украинской стороны. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин еще 8 июня сообщал о доставке 1212 тел украинских военнослужащих к месту обмена, однако, по его словам, Киев перенес процедуру на неопределенное время.

Замглавы украинского КШППВ Андрей Юсов назвал фейком утверждения о том, что Украина отказывалась забирать тела своих граждан. Он обвинил Москву в спекуляции на чувствительной теме и заверил, что подготовка к обмену продолжается.

Согласно данным украинского координационного штаба, возвращенные тела принадлежат военным, погибшим в ходе боевых действий в Донецкой, Луганской, Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Договоренность об обмене «6000 на 6000» погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле.

Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».