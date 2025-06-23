Китай выступил с жесткой критикой в адрес США в связи с ударами по ядерным объектам на территории Ирана. Соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Мао Нин опубликовано на сайте министерства.

«Китай решительно осуждает нападение США на Иран и его ядерные объекты, находящиеся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии», — заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что такие действия нарушают цели и принципы Устава ООН, а также нормы международного права. Китайская сторона выразила глубокую обеспокоенность и призвала к прекращению военной эскалации.

Пекин также призвал все стороны конфликта, «особенно Израиль», немедленно прекратить огонь. КНР заявила о готовности к сотрудничеству с международным сообществом ради восстановления мира и стабильности в регионе.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты официально вступили в вооруженный конфликт между Израилем и Ираном. Американские ВВС и военно-морские силы нанесли удары по ключевым объектам ядерной программы Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо.

21 июня Совет Безопасности ООН провел заседание по инициативе Китая, России, Пакистана и Алжира. Обсуждались удары Израиля по территории Ирана, включая объекты, связанные с ядерной программой.

Постпред Китая при ООН Фу Цун тогда заявил, что атаки Израиля нарушают международное право, угрожают суверенитету Ирана и подрывают стабильность в регионе.