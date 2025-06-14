Верховный лидер Ирана Али Хаменеи «не находится вне пределов досягаемости» для израильских атак, заявил изданию The Wall Street Journal в субботу неназванный официальный представитель Израиля на фоне интенсивной воздушной кампании против Тегерана. Израиль не исключает никаких потенциальных целей для того, чтобы помешать Ирану завладеть ядерным оружием и для этого готов устранить и самого Хаменеи.

Комментарии официального лица указывают, что израильские атаки направлены не только против ядерной программы Ирана, но и на подрыв в страны политическом и военном плане. Израиль уже убил девять ученых, которые, по данным Тель-Авива, играли ключевую роль в ядерной программе Тегерана, а также множество высокопоставленных иранских генералов.

В ближайшие часы планируются более значительные удары. Хотя некоторые эксперты сомневаются в способности израильских военных уничтожить иранскую ядерную программу, большая часть которой находится под землей, официальный представитель заявил, что физической ядерной инфраструктуре Ирана был нанесен сокрушительный удар.

Это касается подземной зоны объекта в Натанзе, где размещены тысячи передовых центрифуг для обогащения урана. По словам официального лица, есть признаки того, что часть объекта обрушилась, но необходимы дополнительные оценки ущерба.

Израильский представитель заявил, что война закончится только тогда, когда Иран добровольно демонтирует свою ядерную программу или Израиль сделает невозможным для Тегерана ее восстановление.

Высокопоставленный официальный представитель Белого дома сообщил, что США хотели бы продолжить переговоры по иранской ядерной программе, но «то, что происходит сегодня, уже нельзя предотвратить». Оман объявил в субботу, что переговоры США-Иран, запланированные на воскресенье, не состоятся.

13 июня израильские силы инициировали масштабную операцию «Восстающий лев» против иранских объектов, мотивируя действия угрозой создания Тегераном ядерного оружия. Удары были направлены против военных баз и ядерных центров, включая ключевое предприятие по обогащению урана в Натанзе в провинции Исфахан. Международное агентство по атомной энергии сообщило о серьезных повреждениях надземных сооружений объекта и его электрической инфраструктуры.

Среди жертв атак — высшие военные чины Ирана, в том числе командующий Революционной гвардии (КСИР) Хосейн Салами, а также ведущие специалисты ядерной программы. По предварительным данным, общие потери в Иране составили минимум 78 погибших и свыше 320 раненых.

В ответ Тегеран объявил об операции возмездия «Истинное обещание-3». В ночь на 14 июня иранские силы провели многоэшелонные атаки с использованием баллистических ракет и беспилотников. Зафиксированы прямые попадания в центральных районах Израиля, повлекшие гибель нескольких человек. Иранская сторона заявила об успешных ударах по зданию Министерства обороны в Тель-Авиве и военным объектам.