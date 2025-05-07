В России внимательно следят за развитием индо-пакистанского противостояния. На фоне эскалации в Кашмире Москва призвала власти двух стран к сдержанности в целях недопущения ухудшения обстановки в регионе.

«Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года», — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Индия и Пакистан — стратегические партнеры России. Товарооборот с Нью-Дели в прошлом году превысил рекордные $70 млрд. Москва — четвертый крупнейший торговый партнер Индии после США, Китая и ОАЭ. А летом прошлого года премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин встречались лично в Кремле.

В ходе состоявшейся встречи они оценили текущий уровень сотрудничества и установили новую цель — нарастить взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 году. Этот визит стал второй зарубежной поездкой Моди после того, как его партия «Бхаратия джаната» (БДП) одержала победу на парламентских выборах.

Пакистан — также важный партнер России. За прошлый год товарооборот между странами превысил $1 млрд. Посол Пакистана в России Махаммад Халил Джамали отметил, что Кремль может сыграть очень большую роль в эскалации напряженности между Исламабадом и Нью-Дели. Он также напомнил, что СССР выступал посредником в заключении Ташкентской декларации 1966 года, которая была подписана после Второй индо-пакистанской войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле обеспокоены усилением противостояния государств. В дальнейшем он пообещал проинформировать о возможных контактах российского президента Владимира Путина с лидерами Индии Нарендрой Моди и Пакистана Шахбазом Шарифом.

Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал TRT на русском, какую роль может сыграть Кремль в решение этого конфликта.

— Чью сторону может выбрать Россия в противостоянии между Индией и Пакистаном?

— Россия может спокойно сохранить баланс и не выбирать между ними. И в этом противостоянии уж точно не следуют занимать чью-то сторону. Тем более, что конфликт между Индией и Пакистаном очень сложный и давний.

Учитывая, что и Индия, и Пакистан являются значимыми и крайне важными партнерами России, в том числе и по международным организациям, то поддержка одной из сторон не приведет к дополнительным бонусам. А вот минусы у таких действий точно будут.

— Какую роль Москва может сыграть в урегулировании этого конфликта?

— Роль медиатора, миротворца, стать площадкой для переговоров — все это, безусловно, возможно. Уже есть инициативы, связанные с тем, что Москва предложила эти добрые услуги для конфликтующих сторон. И существует высокая вероятность, что именно эту роль Москва и сыграет. Посмотрим, какое решение примут Индия и Пакистан.