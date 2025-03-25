Венесуэла объявила о соглашении с администрацией Дональда Трампа по возобновлению принудительных депортационных рейсов.

На решение Каракаса, похоже, повлияло недавнее обращение с венесуэльскими мигрантами, которых администрация Трампа без суда и следствия отправляла в печально известные тюрьмы Сальвадора.

В заявлении венесуэльского правительства подчеркивалось: «Миграция — не преступление, и мы не успокоимся, пока не добьемся возвращения всех нуждающихся и не спасем наших братьев, похищенных в Сальвадоре».

Торг

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее отказался от сотрудничества по депортациям после того, как США ужесточили санкции против нефтяного сектора страны, отменив смягчения, введенные при Байдене.

В марте Трамп решил аннулировать лицензию компании Chevron, что вызвало резкое недовольство в Каракасе и привело к приостановке депортационных рейсов Венесуэлы 8 марта. Этот шаг был направлен против правительства Мадуро и лишает страну ключевой финансовой поддержки.

Chevron также отреагировала на решение Трампа, заявив, что сейчас компания оценивает последствия.

Лицензия, выданная при Байдене в 2022 году, позволяла компании экспортировать венесуэльскую нефть в США. Однако с момента ее аннулирования Венесуэла лишилась важного источника средств.

Кроме того, венесуэльские власти упрекнули США во вмешательстве в их внутренние дела, настаивая на том, что отмена лицензионного соглашения является частью политической игры, направленной на поддержку оппозиции. США подвергали критике выборы в Венесуэле 2024 года, назвав их недемократическими, что еще больше усилило напряженность в отношениях между странами.

Госсекретарь Марко Рубио пригрозил Каракасу «жесткими и нарастающими санкциями», если тот продолжит отказываться принимать своих граждан.

Редкий закон



Возвращение рейсов произошло после того, как администрация Трампа применила «Акт о враждебных иностранцах» 1798 года — редкий военный закон, позволивший теперь отправлять венесуэльских мигрантов в Сальвадор.

Этот закон, как отмечает CNN, применялся в США всего трижды — и только во время крупных военных конфликтов. Депортации по нему проходят без участия иммиграционного суда, лишая мигрантов возможности оспорить свое выдворение.

После депортации в Сальвадор будущее мигрантов остается под вопросом. Их размещают в лагерях, где условия, по мнению правозащитников, можно расценивать как пытки. Местные власти утверждают, что соблюдают права заключенных, тем не менее, условия в крупнейшей тюрьме Америки, известной своей суровостью, вызывают серьезные опасения.

Там они больше не находятся ни в юрисдикции США, ни в своей стране. По словам американских властей, теперь решение о них зависит от президента Сальвадора Найиба Букеле.

The New York TImes пишет, что использование этого закона вызвало правовые споры. Федеральные судьи по всей стране пытаются ограничить полномочия президента, но Трамп демонстрирует готовность игнорировать их решения.

Ранее федеральный судья в Вашингтоне Джеймс Босберг уже пытался приостановить депортационные рейсы в Сальвадор, заявив об отсутствии законных оснований для таких действий.

Но администрация Трампа заявила, что они уже находились в международном воздушном пространстве, а президент Сальвадора Букеле иронично прокомментировал ситуацию в соцсетях: «Слишком поздно».

Судья подчеркнул, что выяснит, нарушило ли правительство его распоряжение, и не исключил возможность наказания чиновников.

Администрация Трампа в свою очередь утверждает, что депортированные в Сальвадор мигранты являются членами преступных группировок, в частности Tren de Aragua, признанной Государственным департаментом США иностранной террористической организацией. Эта группировка зародилась в одной из венесуэльских тюрем и в последние годы активно использовала эмиграцию, сопровождая венесуэльцев, покинувших страну.

Букеле также заявил, что депортированные, которых администрация Трампа связывает с терроризмом, будут содержаться в Центре заключения террористов (Cecot). При этом власти Сальвадора заверили, что их пенитенциарная система соблюдает международные стандарты безопасности и порядка.

Тем временем семьи депортированных и их адвокаты ставят под сомнение все обвинения. Белый дом не представил доказательств того, что высланные действительно были членами банды или совершали какие-либо преступления на территории США.

В связи с этим судья Босберг выразил недовольство отказом администрации раскрывать детали депортаций. «Правительство не проявляет особой готовности сотрудничать, но я доберусь до правды», — заявил он.

Трамп в ответ назвал судью «радикальным левым фанатиком».

Более того, несмотря на критику, он продолжает наращивать темпы депортаций. Аресты мигрантов внутри США резко возросли, хотя пока не достигли уровня, которого требует президент.

В то же время президент Венесуэлы заявил, что сделает все возможное для защиты прав мигрантов и их безопасного возвращения на родину. В частности, это касается тех, кто был депортирован в Сальвадор.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил, что договоренность о возобновлении рейсов была достигнута для того, чтобы обеспечить возвращение соотечественников с гарантией защиты их прав. «Миграция — не преступление, и мы будем бороться до конца, чтобы все наши граждане вернулись домой», — сказал он.

Первый пошел

Первый рейс с депортированными из США венесуэльскими мигрантами прибыл в Венесуэлу в понедельник утром после соглашения между двумя странами о возобновлении репатриационных полетов. Самолет с почти 200 пассажирами приземлился в аэропорту недалеко от Каракаса.

Кадры с места событий показали, как часть депортированных радостно вскидывала руки, спускаясь по трапу.

По данным Бюро по делам Западного полушария США, этот самолет вылетел из США с промежуточной посадкой в Гондурасе, где произошла смена воздушного судна.

Американские власти заявили, что эти лица «не имели законных оснований оставаться в США», и подтвердили намерение продолжить депортационные рейсы в Венесуэлу.

Министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна уточнил, что на борту находилось 199 человек венесуэльского происхождения. Пересадка заняла три с половиной часа и прошла «в безопасном и организованном порядке», после чего венесуэльский самолет продолжил путь в Каракас.

Дальше — больше

Новое соглашение с Каракасом может стать отправной точкой для масштабных депортаций, которые были одним из ключевых обещаний Трампа на выборах. Вопрос лишь в том, насколько далеко он готов зайти. Трамп, вдохновленный идеей использования жестоких тюремных мер, на прошлой неделе пригрозил отправлять туда даже американских вандалов — например, тех, кто повреждает автомобили Tesla.

Кроме того, соглашение с Венесуэлой совпало с еще одним шагом Трампа: отменой программы времен Байдена, позволявшей гражданам Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы легально работать в США в течение двух лет. Теперь Трамп делает ставку на массовые выдворения — военные самолеты, отправка мигрантов в третьи страны и устаревшие военные законы стали его главными инструментами.

Ситуация вокруг депортации мигрантов продолжает оставаться напряженной. Время покажет, какие последствия этот новый этап в американской политике может иметь как для мигрантов, так и для дипломатических отношений между странами.