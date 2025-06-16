ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израильтяне в страхе перед затяжной войной
Израильтян шокировали удары Ирана, в стране растет страх перед затяжной и разрушительной войной
Израильтяне в страхе перед затяжной войной
Израильтяне укрываются на обочине шоссе после ракетного удара Ирана по Израилю 15 июня / Reuters
2 часа назад

В Израиле усиливается обеспокоенность по поводу затяжной войны с Ираном. Несмотря на поддержку ударов по иранским объектам, многие граждане и эксперты задаются вопросом, к чему ведет начатая 13 июня операция. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, значительная часть населения Израиля «сплотилась вокруг флага» в преддверии продолжительных боевых действий. Однако масштабы разрушений, вызванных иранскими ракетами, стали шоком для многих. В арсенале Ирана, по оценкам, остаются около 1500 ракет, и бомбардировки могут продолжаться неделями.

Некоторые аналитики считают, что цели операции Израиля остаются неясными. Они предупреждают: если Израиль не способен ликвидировать подземную ядерную инфраструктуру Ирана, это может привести к затяжному и бессмысленному конфликту.

«Мы окажемся в состоянии бесконечной войны. Консенсус по Ирану среди правых и левых в Израиле вызывает тревогу. Никто не задает вопросов и не критикует Нетаньяху», — заявил Дэнни Цитринович из Института исследований национальной безопасности.

Журналист Йоав Лимор, в свою очередь, считает, что Израилю необходимо дипломатическое решение: «Мы не должны попасть в зависимость от собственных успехов и затянуть конфликт».

В Иране, по данным агентства, также готовятся к затяжной войне. Профессор Тегеранского университета Фуад Изади заявил, что Иран не капитулирует и применит тысячи баллистических ракет, прежде чем пойдет на уступки. Он подчеркнул: «Иран хотел мира, но американцы выбрали войну».

МИД Ирана возлагает часть ответственности за эскалацию на США. По данным Bloomberg, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще с января настаивал на необходимости операции и активно убеждал президента США Дональда Трампа в этом.

Источник агентства в Вашингтоне сообщил, что американская сторона знала о готовности Израиля к ударам, несмотря на продолжающиеся переговоры с Ираном. Ранее Axios передавал, что Израиль предлагал США присоединиться к атаке на иранские объекты.

Сам Дональд Трамп делает противоречивые заявления. 15 июня он заявил, что надеется на мирное соглашение между Ираном и Израилем. Однако в тот же день в интервью ABC News отметил, что США пока не участвуют в боевых действиях, но могут вмешаться.

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