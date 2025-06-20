ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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США и Германия пичкают Израиль оружием
14 военных грузовых самолетов прибыли в Израиль на фоне конфликта с Ираном, общее число поставок превысило 800 с начала вторжения в Газу
США и Германия пичкают Израиль оружием
Военно-транспортный самолет Airbus A400M бундесвера / Reuters
10 часов назад

Четырнадцать военных грузовых самолетов из США и Германии с оборудованием и припасами для армии прибыли в Израиль на фоне конфликта с Ираном, сообщило в четверг израильское Министерство обороны.

Оборонное ведомство заявило, что самолеты являются частью воздушного и морского моста, который оно организует с начала израильской атаки на Иран 13 июня. Поставки предназначены для поддержки «оперативной готовности» армии.

Эта партия дополняет более 800 военных грузовых самолетов, которые прибыли с начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 года. Министерство не раскрыло характер оборудования, а Вашингтон и Берлин пока не прокомментировали поставки.

Боевые действия начались в прошлую пятницу, когда Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в Иране, включая военные и ядерные, что побудило Тегеран нанести ответные удары.

Израильские власти сообщили, что с тех пор в результате иранских ракетных атак погибли не менее 25 человек и сотни получили ранения. В Иране, согласно сообщениям иранских СМИ, в результате израильского нападения погибли 639 человек и более 1300 получили ранения.

Поставки военного оборудования происходят в рамках постоянной поддержки западными союзниками военных операций Израиля, которые начались с войны в Газе и теперь распространились на прямое противостояние с Ираном.

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