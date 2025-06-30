ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Россия захватила первую деревню Днепропетровщины
Российские силы впервые заняли населенный пункт в Днепропетровской области, захватив за два месяца почти 1000 кв. км
Россия захватила первую деревню Днепропетровщины
Последствия российской атаки дронов в Каменском, Днепропетровская область / Reuters
30 июня 2025 г.

Российские войска взяли под контроль первую деревню в центрально-восточной Днепропетровской области, сообщили в понедельник российские государственные СМИ и военные блогеры. Речь идет о деревне Дачное, расположенной на границе региона.

За последние два месяца российские силы заняли 950 квадратных километров украинской территории. Согласно данным интерактивной онлайн-карты войны в Украине Deep State, Россия теперь контролирует 113 588 квадратных километров украинской территории — на 943 квадратных километра больше за период до 28 июня.

Наступление происходит на фоне разговоров о возможном перемирии между Москвой и Киевом, однако боевые действия лишь интенсифицировалась. Российские силы отрезали 200-километровый участок Сумской области Украины и в прошлом месяце вошли в Днепропетровскую область.

Россия заявляет о готовности заключить мир, но при условии, что Украина выведет войска со всей территории четырех регионов, которые в основном контролирует Россия и которые президент РФ Владимир Путин объявил юридически частью России.

Украина и ее европейские союзники считают эти условия равносильными капитуляции, утверждая, что Россия не заинтересована в мире и что они никогда не признают российский контроль над пятой частью Украины.

Под российским контролем находятся Крым, более 99% Луганской области, свыше 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей на востоке и юго-востоке, а также части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Немедленного подтверждения о продвижении в Днепропетровской области от украинских источников или Министерства обороны России не поступило.

СвязанныеTRT Global - Россия захватила месторождение, интересовавшее Трампа
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us