Российские войска взяли под контроль первую деревню в центрально-восточной Днепропетровской области, сообщили в понедельник российские государственные СМИ и военные блогеры. Речь идет о деревне Дачное, расположенной на границе региона.

За последние два месяца российские силы заняли 950 квадратных километров украинской территории. Согласно данным интерактивной онлайн-карты войны в Украине Deep State, Россия теперь контролирует 113 588 квадратных километров украинской территории — на 943 квадратных километра больше за период до 28 июня.

Наступление происходит на фоне разговоров о возможном перемирии между Москвой и Киевом, однако боевые действия лишь интенсифицировалась. Российские силы отрезали 200-километровый участок Сумской области Украины и в прошлом месяце вошли в Днепропетровскую область.

Россия заявляет о готовности заключить мир, но при условии, что Украина выведет войска со всей территории четырех регионов, которые в основном контролирует Россия и которые президент РФ Владимир Путин объявил юридически частью России.

Украина и ее европейские союзники считают эти условия равносильными капитуляции, утверждая, что Россия не заинтересована в мире и что они никогда не признают российский контроль над пятой частью Украины.

Под российским контролем находятся Крым, более 99% Луганской области, свыше 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей на востоке и юго-востоке, а также части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Немедленного подтверждения о продвижении в Днепропетровской области от украинских источников или Министерства обороны России не поступило.