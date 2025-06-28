Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, осуждающим террористическую атаку в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которой погибли 13 военнослужащих и были ранены 29 человек.

«Мы глубоко опечалены потерями жизней и ранениями многих людей в результате террористической атаки, произошедшей сегодня (28 июня) в провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана», — говорится в заявлении турецкого МИД.

Анкара решительно осудила произошедшее и пообещала продолжить поддержку Пакистана. «Мы самым решительным образом осуждаем это гнусное нападение, молим Аллаха о милости к погибшим и скорейшем выздоровлении раненых. Мы продолжим нашу солидарность с Пакистаном в борьбе с терроризмом», — подчеркнули в ведомстве.

Теракт произошел в субботу в районе Северный Вазиристан, когда смертник направил заминированный автомобиль в машину саперной группы. После взрыва боевики открыли беспорядочную стрельбу по военным и гражданским лицам. Помимо 13 погибших солдат, 10 военнослужащих получили ранения, а среди 19 пострадавших мирных жителей оказались женщины и дети.