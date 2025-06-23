Иран в понедельник обрушил шквал ракет и дронов на Израиль. Одновременно Тегеран предупредил США, что масштабные удары администрации Трампа по иранским ядерным объектам «развязали руки» иранским военным для атак на американские цели.

Израиль сообщил о работе систем ПВО для перехвата угрозы, нацеленной на северные и центральные районы, призвав население укрыться в убежищах. Иран назвал атаку новой волной операции «Истинное обещание - 3», заявив об ударах по израильским городам Хайфа и Тель-Авив.

Иранское телевидение также сообщило о повторных ударах по подземному объекту в Фордо и поражении ворот тюрьмы Эвин в Тегеране в ходе израильской атаки.

Атака последовала через день после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам, что вызвало опасения более широкого регионального конфликта. Тегеран заявил, что Америка пересекла «очень большую красную линию» рискованной попыткой поразить три объекта ракетами и тяжелыми противобункерными бомбами.

Начальник Генштаба ВС Ирана генерал Абдулрахим Мусави предупредил Вашингтон, что удары развязали руки иранским военным: теперь они могут «действовать против интересов США и его армии». Мусави назвал американскую атаку нарушением суверенитета Ирана, равносильным вторжению в страну.

После американских ударов по Ирану со всего мира поступили призывы к деэскалации и возвращению к дипломатии. Верховный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что блок остается «очень сосредоточенным на дипломатическом решении».

«Опасения по поводу возмездия и эскалации этой войны огромны, — сказала Каллас на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. — Особенно закрытие Ормузского пролива Ираном — это то, что было бы чрезвычайно опасно и не хорошо ни для кого».

Параллельно министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным — одним из ключевых союзников Тегерана.