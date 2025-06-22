Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что операция по ударам по иранским ядерным объектам носила кодовое название «Полуночный молот». Она предусматривала одновременную атаку на три ключевых объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо. По его словам, все цели понесли «крайне серьезные разрушения».

В атаке были задействованы стратегические бомбардировщики B-2, часть из которых отправилась в сторону Тихого океана в качестве отвлекающего маневра. Остальные, сопровождаемые истребителями и самолетами РЭБ, прошли в восточном направлении и нанесли удары с минимальной радиосвязью.

В 17:00 по вашингтонскому времени подлодка США выпустила более двух десятков крылатых ракет «Томагавк» по объекту в Исфахане.

Генерал подчеркнул, что США использовали «несколько тактик обмана» и вывели перед ударом истребители четвертого и пятого поколения для прикрытия от ПВО. По его словам, операция была тщательно подготовлена в течение нескольких месяцев, и даже в Вашингтоне о ней знали лишь единицы.

США применили около 75 высокоточных боеприпасов и задействовали более 125 единиц авиации. Во время удара по Ирану ПВО и истребители страны не открыли огонь — американские бомбардировщики остались незамеченными, утверждает Кейн.

По словам Кейна, армия США находится в полной боевой готовности к любому ответному удару со стороны Ирана или его союзников. «Это был бы катастрофически ошибочный шаг — и мы будем защищаться», — подчеркнул он.