ПОЛИТИКА
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«Неудавшийся переворот мошенников» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оппозиция готовила государственный переворот, но этот план провалился
«Неудавшийся переворот мошенников» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Reuters
24 июня 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в социальной сети Facebook, что в стране была предпринята неудачная попытка государственного переворота. Он назвал произошедшее «неудавшимся переворотом мошенников» и приложил к посту ссылку на статью издания Civic.

Согласно публикации, армянская оппозиция разработала план свержения правительства. Документ под названием «Стратегия переворота» состоит из семи страниц. Его, как утверждает портал, передали «надежные источники в оппозиции».

В тексте говорится, что реализация плана должна была начаться 23 июля. В разделе «человеческий ресурс» упоминаются бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, лидер движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Србазан, предприниматель Самвел Карапетян, основатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, а также российские компании «Газпром Армения» и Южно-Кавказская железная дорога, принадлежащая РЖД.

Финальная, восьмая фаза «стратегии» предусматривала создание временного совета, «институциональный переход», признание нового режима на международной арене и «чистку остатков прежней системы». Завершение всего процесса было намечено на 30 сентября.

В течение лета 2024 года в Армении проходили массовые акции протеста, организованные движением «Тавуш во имя Родины». Его лидер Галстанян, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), резко выступал против соглашения о границе с Азербайджаном.

После этого Пашинян начал публично критиковать ААЦ, в том числе католикоса Гарегина II. Он обвинил главу церкви в нарушении целибата и призвал его уйти в отставку. В ответ ААЦ заявила, что премьер «ставит себя выше закона» и ведет недопустимую кампанию против церкви.

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