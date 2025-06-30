Россия сосредоточила у границы с Сумской областью около 50 тыс. военнослужащих и начала продвижение в сторону одноименного областного центра, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, отряды ВС РФ находятся на расстоянии 20 км от города. Наступление сопровождается массированными атаками беспилотников и ракет, количество которых побило рекорды.

Украинские военные сообщают, что наступающие превосходят их по численности втрое.

«Их главная стратегия — измотать нас количеством», — заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, за последний год линия фронта выросла на 160 км и теперь превышает 1200.

Для усиления обороны в районе Сум были направлены бойцы спецподразделения «Тимур» Главного управления разведки. Им удалось отбить часть позиций.

«Их много, и это проблема, но недостаточно, чтобы нас уничтожить, — заявил командир подразделения Каппа. — Противник теряет от 300 до 400 человек в день, но продолжает подтягивать резервы».

Главное преимущество России, по данным украинской стороны и западных наблюдателей, — это боеприпасы. Только за одну ночь армия выпустила по Украине 537 дронов и ракет — впервые превысив отметку в полтысячи. За прошлую неделю Россия применила 114 ракет, более 1270 беспилотников и почти 1100 планирующих бомб. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.