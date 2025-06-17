ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Макрон предостерег от военного сценария
Эммануэль Макрон заявил, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой
Макрон предостерег от военного сценария
Президент Франции Эммануэль Макрон / Reuters
17 июня 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от попыток смены власти в Иране с применением военной силы. Об этом он заявил по итогам саммита G7 в Канаде.

«Я думаю, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой», — сказал он журналистам.

Ранее французский лидер заявил, что Израиль «имеет право на самооборону и защиту своей безопасности».

«Франция неоднократно осуждала текущую ядерную программу Ирана и приняла все необходимые дипломатические меры в ответ. В этом контексте Франция подтверждает право Израиля на самооборону и обеспечение своей безопасности», — говорится в заявлении.

В то же время Макрон отмечал необходимость не допустить дестабилизации всего региона.

«Я призываю все стороны проявить максимальную сдержанность и деэскалацию», — добавил он.

Он подчеркнул, что Франция готова сотрудничать с партнерами для стабилизации обстановки и снижения напряженности в регионе.

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