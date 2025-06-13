Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, выразил поддержку Израилю.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, французский лидер заявил, что Израиль «имеет право на самооборону и защиту своей безопасности».

«Франция неоднократно осуждала текущую ядерную программу Ирана и приняла все необходимые дипломатические меры в ответ. В этом контексте Франция подтверждает право Израиля на самооборону и обеспечение своей безопасности», — говорится в заявлении.

В то же время Макрон подчеркнул необходимость не допустить дестабилизации всего региона.

«Я призываю все стороны проявить максимальную сдержанность и деэскалацию», — добавил он.

После израильских ударов по территории Ирана французский президент созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности.

Макрон сообщил, что Париж примет все меры для защиты граждан Франции, а также ее дипломатических и военных миссий на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что Франция готова сотрудничать с партнерами для стабилизации обстановки и снижения напряженности в регионе.