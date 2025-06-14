Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военнослужащих. Об этом сообщили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Речь идет о втором этапе репатриации, согласованной в рамках переговоров в Стамбуле 2 июня.

«Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим», — говорится в заявлении штаба.

Специалисты проведут экспертизы для установления личности погибших.

Источник в переговорной группе, близкий к российской стороне, сообщил ТАСС, что Украина в ответ не передала России ни одного тела.

Таким образом, с начала обмена 11 июня Россия передала Украине 2412 тел. Киев вернул 27.

Стороны договорились вернуть друг другу по 6000 тел. Обмен начался во вторник. Тогда Москва передала 1212 тел, Киев — 27.

Российская сторона подчеркивает, что продолжает передавать тела в одностороннем порядке в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.