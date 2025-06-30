Президент США Дональд Трамп в воскресенье выступил с жестким предупреждением: если фаворит гонки за кресло мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани «не будет вести себя как следует», город может лишиться федерального финансирования. Об этом президент США заявил в интервью Fox News, назвав Мамдани «настоящим коммунистом» и пригрозив, что перекроет финансовые потоки в город, если кандидат «не сделает все правильно».

Нью-Йорк ежегодно получает более $100 млрд федеральных средств, при этом город и сам аккумулирует примерно столько же. Но Трамп дал ясно понять: «Если Мамдани не сделает, как надо, денег не будет».

Зохран Мамдани, демократ-социалист и член законодательного собрания штата, отверг обвинения Трампа.

«Нет, я не коммунист», — сказал он в эфире Meet the Press на NBC. По его словам, Трамп пытается увести внимание от сути его кампании — перераспределения налоговой нагрузки в пользу трудящихся.

«Я не думаю, что в обществе должны существовать миллиардеры», — заявил Мамдани, подчеркнув, что неприличное богатство в условиях глубочайшего неравенства — это моральная проблема. Его налоговая инициатива предполагает увеличение сборов с дорогой недвижимости в богатых, преимущественно белых районах, чтобы снизить бремя для жителей окраин.

Мамдани ссылается на слова правозащитника и борца с режимом сегрегации Мартина Лютера Кинга-младшего: «Назовите это демократией или демократическим социализмом — но распределение богатства должно быть справедливым».

Мамдани отметил, что его политика направлена не на разделение по расовому признаку, а на выравнивание условий для всех и пообещал сотрудничать со всеми ньюйоркцами — даже с миллиардерами — ради построения справедливого города.

Победа мусульманина Мамдани на праймериз 24 июня над бывшим губернатором Эндрю Куомо вызвала тревогу среди центристов и сторонников Израиля. Хотя его поддержала конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, многие ключевые демократы, включая губернатора Кэти Хокул, пока дистанцируются. Последняя лишь сухо отметила: «У нас есть разногласия, но нужно вести диалог».

Трамп резко раскритиковал предложения Мамдани по отмене иммиграционного ужесточения — это противоречит всей политике президента. Кроме того, кандидат от демократов пообещал арестовать израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в Нью-Йорк, поскольку этого требует международное право.