Малозаметный до недавнего времени депутат законодательного собрания штата Зохран Мамдани одержал убедительную победу над экс-губернатором Эндрю Куомо в праймериз Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка.

33-летний демократ смог увлечь молодых избирателей, уставших от завышенных цен и унылой риторики прежних лидеров. Его кампания, полная энтузиазма и конкретных предложений вроде бесплатного общественного транспорта, детсадов и даже муниципальных продуктовых магазинов, стала глотком свежего воздуха для города, измученного кризисом доступности жилья и социальных услуг.

«Сегодня мы вошли в историю, — заявил Мамдани на митинге в Квинсе в ночь после голосования. — Как сказал Нельсон Мандела: все кажется невозможным, пока это не сделаешь. Мы это сделали».

Эндрю Куомо признал поражение вскоре после закрытия участков. В своем выступлении он выглядел подавленным. «Сегодня не наш вечер. Сегодня вечер Зохрана Мамдани», — признал он, поздравив соперника. Он также отметил, что Мамдани провел «отличную кампанию», сумев не просто достучаться до молодежи, но и вдохновить ее прийти на выборы.

«Он действительно затронул сердца молодых, вдохновил их, повел за собой и добился реальной отдачи, — сказал Куомо. — Я позвонил ему, поздравил. Искренне аплодирую его усилиям».

Эти слова, прозвучавшие от опытного и влиятельного политика, стали фактическим признанием масштаба произошедшего сдвига в городской политике.

Согласно предварительным данным, после подсчета 93% голосов Мамдани получил 43,5% в первом раунде, тогда как Куомо — 36,4%. Эксперты считают, что Куомо практически не оставили шансов.

При этом поддержка Мамдани начала расти почти с нуля: в январе у него было 1% в опросах.

Если Мамдани победит на выборах мэра в ноябре, он войдет в историю как первый мусульманин в истории Нью-Йорка.

Зохран Мамдани родился в Уганде, в семье индийско-угандийского профессора Махмуда Мамдани и индийско-американской режиссера Миры Наир. Когда Зохрану Мамдани было семь лет, его семья переехала в Нью-Йорк.

«Учите намаз, Нью-Йоркцы»

Победа Мамдани стала символом перемен Демократической партии. В то время как старшее поколение политиков пытается сохранить статус-кво, избиратели, особенно молодые, все чаще делают ставку на новые лица. Политологи уже называют это крупнейшей сенсацией в истории выборов мэра Нью-Йорка.

«Я буду мэром для каждого ньюйоркца, — пообещал он в своей речи. — Независимо от того, за кого вы голосовали — за меня, за Куомо или вовсе не пришли на выборы. Я буду бороться за город, который будет доступным, безопасным и по-настоящему вашим».

Кампания оказалась яркой и контрастной: Куомо делал ставку на сдержанную риторику и выступления в храмах и профсоюзных залах, но, как подчеркивает The New York Times, именно харизма Мамдани и внятное послание обеспечили ему преимущество над опытом и именем соперника.

Более того, издание пишет, что пока политические тяжеловесы мегаполиса делили эфирное время и бюджетные ресурсы, Мамдани выбрал другую тактику — он пошел к людям. Его кампания быстро набрала обороты благодаря органичному стилю общения, ироничному интернет-контенту и прямолинейности. Он прыгнул в ледяной океан в знак протеста против роста цен на аренду жилья, разговелся в Рамадан, съев буррито в вагоне метро, и с улыбкой извинился за нарушение транспортного этикета.

Он также прошел пеший маршрут через весь Манхэттен. По мере его продвижения видео в соцсетях фиксировало живые сцены: прохожие жали ему руки, кто-то обнимал. Он пояснил, что делает это потому, что городу нужен мэр, которого можно увидеть и услышать. Все это совсем не напоминало традиционную агитационную кампанию. Другими словами, потенциальный мэр удачно сочетал живое общение и цифровую стратегию.

Одним из поворотных моментов стала его резкая атака на Куомо во время теледебатов — за старые скандалы, уход от ответственности и разрыв с реальностью ньюйоркцев. Фрагмент этого выступления также разошелся в сети на миллионы просмотров.

Многие также отмечают, что в отличие от некоторых других прогрессивных кандидатов, сместившихся к центру по вопросам безопасности, Мамдани часто не сглаживал острые углы — за что стал любимцем левого крыла демократов и символом обновления в городской политике.

На встрече с прихожанами мусульманского центра в Бронксе, Мамдани говорил о самом насущном — плате за аренду, еду, уход за детьми и счетах за электричество. Он также напоминал о заветах пророка Мухаммеда.

Мамдани делал ставку на тех, кого большая политика обычно игнорирует: рабочих, мигрантов, бедные семьи, разочарованных и отстраненных от выборов людей. Он объяснил, что его кампания направлена на то чтобы сделать Нью-Йорк снова доступным. Он назвал это не просто избирательной гонкой, а попыткой «вернуть ньюйоркцам право мечтать».

Мамдани также известен как один из немногих американских политиков, кто открыто и последовательно отстаивает права палестинцев. Он осуждал беспощадную войну Израиля в Газе, не стесняясь называть происходящее геноцидом — несмотря на то, что эта тема крайне чувствительна в американской политике. Тем более что влиятельные сионистские организации, такие как AIPAC, активно вмешиваются в американскую политику, включая праймериз Демократической партии, направляя миллионы долларов в карманы политиков.

Тем не менее он не смягчил свою риторику и не стал «приемлемым» для доноров.

Помимо этого, Мамдани является ярым критиком премьер-министра Индии Нарендры Моди. В своем недавнем комментарии он назвал индийского главу «военным преступником», сравнив его с Биньямином Нетаньяху в контексте массовых беспорядков в штате Гуджарат в 2002 году. Эта позиция вызвала гнев правонационалистических кругов в Индии. «Встречайте нового джихадистского мэра Нью-Йорка», — писали Индийские аккаунты.

Его лозунги вызывали еще больший гнев как у правых СМИ, так и в целом у правого крыла, которые активно распространяли такие клишевые посты, как «Готовьтесь к пятикратному намазу, Нью-Йоркцы», «Скоро бороды повсюду», «Хиджабы заполонят улицы города».

Новые демократы

Выборы мэра Нью-Йорка в этом году превратились в арену, где столкнулись два вектора развития Демократической партии — прогрессивного крыла и умеренного истеблишмента. Мамдани получил поддержку таких знаковых фигур, как сенатор Берни Сандерс и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

Стоявший на другой стороне баррикад Куомо опирался на поддержку большинства нью-йоркской партийной элиты. Он получил поддержку бывшего президента Билла Клинтона и заручился финансовой поддержкой крупных бизнес-интересов, включая бывшего мэра Майкла Блумберга.

Фактически, праймериз обернулись поражением не только для Куомо, но и для партийной элиты, включая лидера демократов в Сенате США Чака Шумера.

В итоге эти выборы стали знаковым сдвигом, отражающим ослабление позиций традиционного партийного истеблишмента в Демократической партии.