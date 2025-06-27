Армения может принять окончательное решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, если страны-участницы, в том числе Россия, не выступят с однозначным политическим заявлением по поводу действий Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

«В конце концов, если партнеры по ОДКБ, включая Российскую Федерацию, не выступят с политическими заявлениями, о которых речь шла еще несколько лет назад, после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», — сказал он. Его слова приводит агентство «Новости-Армения».

По словам Костаняна, Ереван больше не делает намеков, а говорит предельно откровенно. Он подчеркнул, что Армения как суверенное государство сама выберет момент для следующих шагов.

В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. В мае МИД Армении сообщил, что страна отказывается от финансирования организации. В январе этого года Служба внешней разведки Армении опубликовала доклад, в котором говорилось, что в ближайшее время Ереван не намерен возвращаться к полноценному участию в ОДКБ.

В документе также говорилось, что престиж организации вызывает «серьезные вопросы» и может стать поводом для пересмотра членства другими странами.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за бездействие во время Карабахской войны. Он называл организацию «союзом–пузырем» и обвинял ее участников в совместном с Баку планировании «агрессии против Армении».