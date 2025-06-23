Общественное мнение в Германии кардинально изменилось в отношении Израиля: 57% немцев теперь негативно относятся к этой стране после ее военных действий в Газе, показал новый опрос, опубликованный в пятницу.

Исследование института Алленсбаха для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung демонстрирует разительный поворот по сравнению с 2022 годом, когда лишь 23% выражали негативные взгляды на Израиль.

Подавляющее большинство — 73% респондентов — заявили, что видят «долю истины» в утверждении о том, что действия Израиля в Газе представляют собой «геноцид». Только 9% категорически отвергли подобную характеристику.

Опрос выявил растущую обеспокоенность военными атаками Израиля: 65% немцев считают действия Израиля в Газе «неуместными». Лишь 13% выразили поддержку военной кампании.

На вопрос о том, несет ли Германия «особую ответственность» перед Израилем в связи с нацистским прошлым, 28% респондентов поддержали эту точку зрения, в то время как 52% отвергли такое представление.

Исследование также показало, что 37% немцев теперь рассматривают Израиль как серьезную угрозу всему миру — рост с 11% в январе 2021 года.

Изменение настроений немецкого общества происходит на фоне растущей международной критики военной кампании Израиля в Газе. Опрос Алленсбаха проводился с 1 по 12 июня 2025 года, до нападения Израиля на иранские ядерные объекты и военные объекты.