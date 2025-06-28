Йеменские хуситы сообщили об ударе по югу Израиля. По словам представителя их вооруженных сил Яхьи Сарии, баллистическая ракета типа «Зульфикар» поразила «чувствительную цель» в районе Беэр-Шевы.

«Ракетное подразделение хуситов атаковало чувствительную точку в Бирюссеби (Беэр-Шева) с применением баллистической ракеты типа «Зульфикар», — заявил Сария.

Израильская армия заявила, что ракета, выпущенная с территории Йемена, была перехвачена средствами ПВО.

Ранее хуситы заявили, что «отслеживают и наблюдают за всей активностью в регионе» и готовы действовать в ответ на любые угрозы. По словам Сарии, движение поддержит «любую арабскую или исламскую страну, которая подвергается агрессии» со стороны Израиля или противостоит ему.

6 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что хуситы согласились прекратить атаки на суда в Красном море. В связи с этим США прекратили удары по позициям движения в Йемене.

Позже министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что при посредничестве его страны было достигнуто соглашение о прекращении огня. Оно предусматривало отказ хуситов от нападений на суда, пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив, включая американские корабли.