Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС сосредоточены на поиске дипломатического решения иранского кризиса. По ее словам, главной угрозой в случае эскалации конфликта станет возможное закрытие Ормузского пролива.

«Министры иностранных дел ЕС сосредоточены на дипломатическом решении. Их особенно заботит угроза эскалации, последствия которой могут быть огромны. В особенности закрытие Ормузского пролива Ираном представляет огромную угрозу и не будет хорошо ни для кого», — сказала Каллас журналистам перед началом встречи министров в Люксембурге.

Госсекретарь США Марко Рубио также предупреждал, что возможная блокада Ормузского пролива будет иметь катастрофические последствия для Ирана.

«Это было бы самоубийственным шагом, потому что я думаю, что весь мир выступил бы против них, если бы они это сделали», — заявил Рубио.

Ранее иранские официальные лица предупреждали, что в случае прямого вмешательства США в конфликт с Израилем Тегеран может заблокировать Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.