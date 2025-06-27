Иран ведет активные переговоры с Китаем о покупке многоцелевых истребителей J-10C, сообщает издание Khorasan. Это решение принято после серьезных потерь, понесенных Военно-воздушными силами Ирана в ходе 12-дневной войны с Израилем и США.

По данным источников, китайские J-10C рассматриваются Тегераном как доступная альтернатива российским Су-35. Переговоры по этому контракту ведутся уже около двадцати лет. В 2015 году стороны начали обсуждать поставку 150 самолетов, но из-за валютных ограничений и действующего тогда оружейного эмбарго сделка сорвалась. Китай требовал оплату в иностранной валюте, тогда как Иран предлагал бартер с использованием нефти и газа.

После снятия санкций в 2020 году переговоры возобновились, однако объем потенциального контракта сократился до 36 машин. Стороны вновь не договорились об условиях оплаты. Ситуация изменилась 24 июня 2025 года, когда США официально разрешили Китаю закупать иранскую нефть без угрозы санкций. Это открыло путь к возобновлению сделки.

На фоне этих событий Тегеран отправил министра обороны Азиза Насирзаде на саммит ШОС в Циндао 25 июня. По данным источников, переговоры по поставке J-10C стали ключевой темой визита.

Согласно данным Military Balance за 2025 год, до недавнего конфликта Иран располагал примерно 150 истребителями. Основу парка составляли устаревшие американские модели F-4 Phantom II (64 единицы), F-5E/F Tiger II (35) и F-14A Tomcat (41), поставленные еще до революции. Также на вооружении числились 18 МиГ-29А/УБ, однако большая часть из них утратила боеспособность.

Иран приобрел четыре российских Су-35 в 2023 году и планировал закупить до 50 единиц. Однако из-за войны в Украине поставки были отложены на неопределенный срок.

J-10C — китайский однодвигательный многоцелевой истребитель, позиционируемый как альтернатива F-16V и Gripen E. Его стоимость составляет от 60 до 90 млн долларов в зависимости от комплектации.

Во время 12-дневной войны Израиль нанес удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным иранского агентства Tasnim, Израиль применил истребители F-35 и F-15, уничтожив большую часть системы ПВО Ирана, включая российские комплексы С-300. США поддержали операцию ударами с бомбардировщиков B-2 и подлодок. В результате Иран потерял до 30% своего парка истребителей, включая F-4 и F-14.