Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что страна сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, несмотря на принятое решение о приостановке прямого сотрудничества с агентством. С 3 июля все взаимодействие с МАГАТЭ будет осуществляться только через Высший совет национальной безопасности Ирана, заявил министр.

Отвечая на критику со стороны МИД Германии, Аракчи назвал заявление Берлина «фейком» и обрушился с критикой на позицию ФРГ: «Германия открыто поддержала незаконные удары Израиля по ядерным объектам Ирана, а также одобрила бомбардировки со стороны США».

По словам Аракчи, требование ФРГ о «нулевом обогащении» противоречит соглашению 2015 года и лишь усиливает недоверие. Он также обвинил Германию в «нацистском стиле поддержки геноцида в Газе» и напомнил об участии Берлина в поставках компонентов для химического оружия Саддаму Хусейну. «Поддержка Германией бомбардировок Ирана окончательно развеяла иллюзии о ее благожелательности», — написал министр.

Ранее Германия заявила, что приостановка сотрудничества с МАГАТЭ «уничтожает дипломатическое пространство» и потребовала от Тегерана отмены закона. Закон, подписанный президентом Масудом Пезешкианом 3 июля, требует, чтобы любые визиты инспекторов МАГАТЭ теперь согласовывались с Совбезом Ирана. Закон вступил в силу на фоне обострения между Ираном, США и Израилем после июньского обмена ударами, включая бомбардировку трех иранских ядерных объектов американской авиацией.

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