Канада отказалась от введения налога на цифровые услуги, которое должно было вступить в силу 30 июня. Решение принято на фоне стремления заключить новое торговое соглашение с США, заявил министр финансов и государственных доходов Франсуа-Филипп Шампань.

В заявлении правительства отмечается, что премьер-министр Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры. Цель — достичь соглашения к 21 июля.

Намерение Оттавы отменить налог последовало спустя два дня после заявления Трампа о прекращении переговоров. Тогда он назвал новый налог «прямой и наглой атакой» на США.

В заявлении канадского правительства говорится, что новое руководство страны будет оценивать любые договоренности с США с точки зрения пользы для экономики, рабочих и бизнеса.

Ранее предполагалось, что налог в размере 3% будет введен для таких компаний, как Amazon, Google, Uber, Airbnb и других. Он должен был взиматься с прибыли, полученной от предоставления цифровых услуг канадским пользователям с 2022 года. Применение задним числом означало бы, что к концу июня компаниям пришлось бы выплатить около $2 млрд. Налог касался всех компаний с годовым доходом выше $15 млн.

Еще 19 июня Шампань заявлял, что Оттава не откажется от налога из-за давления со стороны США. Однако теперь он заявил, что отмена способствует прогрессу в переговорах и отвечает интересам канадских рабочих и экономики.