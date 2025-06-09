ПОЛИТИКА
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Канада пойдет на рекордные военные траты
Премьер-министр Канады Марк Карни объявит о крупнейшем за десятилетия увеличении оборонных расходов, которое позволит стране достичь цели НАТО уже в этом году
Канада пойдет на рекордные военные траты
Канадские военнослужащие / Reuters
20 часов назад

Канада в ближайшее время резко увеличит расходы на армию, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на источники в правительстве.

По словам двух высокопоставленных чиновников, премьер-министр Марк Карни представит новый оборонный план в понедельник во время выступления в Школе глобальных отношений. Ожидается, что этот шаг станет самым масштабным увеличением военных расходов страны со времен Второй мировой войны.

Документ предполагает срочные закупки техники и вооружений, повышение зарплат военным и расширение возможностей оборонной промышленности. Среди приоритетов — приобретение новых самолетов, боевых машин, боеприпасов, беспилотников, датчиков для наблюдения за Арктикой и морским дном, а также модернизация кораблей и самолетов. Дополнительное финансирование получит система здравоохранения военных, а также береговая охрана.

Особое внимание будет уделено технологиям — план предполагает инвестиции в сферы искусственного интеллекта, кибербезопасности, квантовых и космических разработок.

Согласно источникам, целевой показатель в 2% от ВВП будет достигнут в 2025–2026 финансовом году. В дальнейшем расходы, как ожидается, продолжат расти.

В 2024 году Канада тратила на оборону около 1,45% ВВП, что вызывало критику со стороны США. Вашингтон ранее призвал союзников по НАТО довести свои расходы как минимум до 5% ВВП, назвав Россию главной угрозой для евроатлантической безопасности.

Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что Канада должна стать 51-м штатом США. В интервью телеканалу Fox News и в своих постах в соцсети Truth Social он заявлял, что США «ежегодно субсидируют Канаду на сотни миллиардов долларов», и что присоединение избавило бы канадцев от пошлин и обеспечило более низкие налоги.

Эти заявления встретили резкое неприятие в Оттаве. Премьер-министр Марк Карни на встрече с Трампом попросил его «не называть Канаду 51-м штатом» и подчеркнул: страна «не продается никогда и ни при каких условиях»

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