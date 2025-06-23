Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о подготовке законопроекта, который предусматривает приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.

«Мир ясно увидел, что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и превратилось в политический инструмент», — приводит его слова агентство Tasnim.

По его словам, сотрудничество с МАГАТЭ будет прекращено до тех пор, пока Иран не получит «объективных гарантий профессионального поведения» со стороны агентства.

Галибаф также прокомментировал удары США по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. По его словам, это означает, что Вашингтон «официально вступил в войну» против Ирана, поскольку Израиль не способен противостоять Тегерану напрямую.

«Мы ответим. Трамп пожалеет о своей агрессии», — заявил спикер.

МАГАТЭ регулярно инспектировало иранские объекты по обогащению урана, но после начала израильской операции 13 июня инспекции были фактически прекращены.

До удара США иранские власти уже ограничили доступ сотрудников агентства к большинству центрифуг. В середине июня МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой обвинило Иран в невыполнении обязательств по нераспространению ядерного оружия. В частности, агентство заявило, что не получило технически обоснованных объяснений по поводу урана, обнаруженного на незадекларированных объектах.

Глава агентства Рафаэль Гросси отмечал, что Иран либо не отвечал на запросы, либо давал недостоверные объяснения.

Иран в ответ назвал резолюцию политически мотивированной и настаивает, что продолжает выполнять свои обязательства. Власти также сообщили, что ядерные объекты были эвакуированы до ударов США, а запасы обогащенного урана не пострадали.

По оценке МАГАТЭ, на середину мая у Ирана было около 409 кг высокообогащенного урана. По данным Bloomberg, этого достаточно для создания примерно десяти боеголовок. Где сейчас хранится это вещество, агентство не знает.