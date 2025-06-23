Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждения на трех объектах ядерной программы Ирана в результате авиаударов США. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ.

По словам Гросси, на объекте в Исфахане зафиксирован «значительный дополнительный ущерб». Ранее этот объект уже подвергался ударам Израиля. Тогда МАГАТЭ отмечало повреждения нескольких зданий, в которых, предположительно, находились ядерные материалы.

«В результате последних атак были повреждены другие здания на площадке в Исфахане. Кроме того, мы установили разрушения на входах в подземные туннели», — сообщил Гросси.

Объект в Натанзе, где ранее уже фиксировались разрушения от израильских атак, также подвергся ударам с применением глубинных авиабомб. Повреждения подтвердили инспекторы МАГАТЭ.

Что касается подземного завода по обогащению урана в Фордо, глава агентства сообщил, что объект тоже пострадал, однако степень ущерба пока не установлена.

«Очевидно, что Фордо также подвергся прямому удару, но определить масштаб разрушений в цехах по обогащению урана невозможно без доступа», — уточнил он.

Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, Гросси сообщил, что на площадке в Фордо зафиксированы воронки, а на объекте в Исфахане повреждены здания, задействованные в процессе конверсии урана.

Иранские регулирующие органы, по его словам, проинформировали МАГАТЭ, что повышение уровня радиации за пределами объектов не зафиксировано.

Гросси призвал к немедленному возвращению к дипломатическому процессу. Он подчеркнул, что это необходимо для возобновления мониторинга со стороны агентства и получения отчета о запасах иранского урана. Особую обеспокоенность вызывает, по его словам, наличие в Иране 400 кг урана, обогащенного до 60%.