Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре в понедельник. Катарские власти осудили атаку как «вопиющее нарушение» суверенитета и воздушного пространства Катара, а также международного права и Устава ООН.

Революционная гвардия Ирана заявила, что был «нанесен мощный и разрушительный ракетный удар» по авиабазе Аль-Удейд — крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке и дому передового штаба Центрального командования США.

Катарская система ПВО перехватила иранские ракеты, база была эвакуирована заранее. Представитель Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что пострадавших нет. Пентагон подтвердил отсутствие жертв среди американского персонала и признал, что удар был нанесен ракетами малой и средней дальности.

Взрывы были слышны над Дохой, сообщил западный дипломат. Авиабаза Аль-Удейд расположена в 20 милях к юго-западу от катарской столицы и может разместить более 10 тыс. военных.

После иранской атаки соседний Бахрейн приостановил авиасообщение «в свете развивающейся региональной ситуации». В стране также прозвучали сирены воздушной тревоги, жителей призвали найти ближайшее безопасное место.

Ирак и Кувейт объявили о закрытии своего воздушного пространства в понедельник. Кувейтские власти назвали это мерой предосторожности. Катар и Бахрейн также временно приостановили авиасообщение.

Авиабаза Аль-Удейд является передовым командным пунктом Центрального командования США, которое отвечает за Ближний Восток. База принадлежит Катару, но на ней размещен крупнейший американский контингент в регионе.