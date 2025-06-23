ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иранские удары разозлили Катар
Катар осудил атаку Ирана по крупнейшей базе США на Ближнем Востоке как нарушение суверенитета
Иранские удары разозлили Катар
Иран атаковал крупнейшую авиабазу США на Ближнем Востоке / Reuters
23 июня 2025 г.

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре в понедельник. Катарские власти осудили атаку как «вопиющее нарушение» суверенитета и воздушного пространства Катара, а также международного права и Устава ООН.

Революционная гвардия Ирана заявила, что был «нанесен мощный и разрушительный ракетный удар» по авиабазе Аль-Удейд — крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке и дому передового штаба Центрального командования США.

Катарская система ПВО перехватила иранские ракеты, база была эвакуирована заранее. Представитель Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что пострадавших нет. Пентагон подтвердил отсутствие жертв среди американского персонала и признал, что удар был нанесен ракетами малой и средней дальности.

Взрывы были слышны над Дохой, сообщил западный дипломат. Авиабаза Аль-Удейд расположена в 20 милях к юго-западу от катарской столицы и может разместить более 10 тыс. военных.

После иранской атаки соседний Бахрейн приостановил авиасообщение «в свете развивающейся региональной ситуации». В стране также прозвучали сирены воздушной тревоги, жителей призвали найти ближайшее безопасное место.

Ирак и Кувейт объявили о закрытии своего воздушного пространства в понедельник. Кувейтские власти назвали это мерой предосторожности. Катар и Бахрейн также временно приостановили авиасообщение.

Авиабаза Аль-Удейд является передовым командным пунктом Центрального командования США, которое отвечает за Ближний Восток. База принадлежит Катару, но на ней размещен крупнейший американский контингент в регионе.

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