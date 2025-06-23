Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа станет возможной, когда по итогам переговоров будут подготовлены конкретные решения, к которым смогут присоединиться лидеры двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, «предтечей» возможной встречи можно считать недавние экспертные переговоры между российской и американской делегациями в Стамбуле.

«Только после того, как в результате переговоров будут наработаны решения и договоренности, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент для встречи на высшем уровне», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что между Путиным и Трампом сохраняется договоренность о возможности прямых звонков в случае необходимости.

«Есть такие возможности и есть закрытые каналы связи, которые позволяют им в любое время дня и ночи созваниваться», — сказал он.

После начала войны в Украине контакты между Москвой и Вашингтоном практически прекратились. Однако с возвращением Трампа в Белый дом диалог начал оживляться.

Общение сейчас происходит на разных уровнях — от экспертного до высшего. Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня. Тогда они впервые обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и удары Израиля по ядерным объектам в Иране. До этого, 4 июня, президенты говорили о боевых действиях в Украине и судьбе ядерной сделки с Тегераном.