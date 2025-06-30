2024 год стал рекордным по объемам экспорта: достигнута планка в 262 млрд долларов. Количество компаний, экспортирующих более чем на 1 млрд долларов, выросло до 18. Рост продолжается и в 2025 году: в мае экспорт увеличился на 2,7%, а за первые пять месяцев — на 3,5%.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на 32-й Генеральной ассамблее Совета по внешней торговле и церемонии награждения экспортеров.

Эрдоган напомнил, что несмотря на геополитические потрясения, Турции удается удерживать экономику в устойчивом положении. По его словам, в 2024 году экономика страны выросла на 3,2%, а в первом квартале зафиксирован рост на 2%. Он подчеркнул, что страна демонстрирует непрерывный рост на протяжении 19 кварталов подряд.

«Благодаря нашей экономической программе мы усилили структурную устойчивость. Даже за последние три месяца, несмотря на все шоки, мы не отклонились от курса», — заявил президент.

Он сообщил, что уровень доверия к турецкой лире повышается, резервы растут, а инфляция снижается уже в течение года.

«Инфляция в мае опустилась до самого низкого уровня за последние 3,5 года», — отметил он.

Президент отметил не только количественный, но и качественный скачок: экспорт продукции средней и высокой технологичности в 2024 году превысил 101 млрд долларов. Он подчеркнул важную роль женщин в экспортной сфере и поздравил их с достигнутыми успехами.

Он добавил, что государство выделило 24,7 млрд лир для поддержки экспорта товаров и услуг. По его словам, рост геополитической напряженности подтверждает необходимость расширения экспортной географии.

«До 2028 года мы намерены довести экспорт в отдаленные страны до 50 млрд долларов и увеличить долю стран Организации исламского сотрудничества в общем объеме экспорта до 30 процентов», — заявил турецкий лидер.

По словам президента, Турция входит в число ведущих стран по производству вооруженных и невооруженных беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня два из каждых трех БПЛА, продающихся в мире, выпускаются турецкими компаниями», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция стала глобальным брендом в области бронетехники и намерена добиться аналогичного успеха в области боевой авиации.

Он также отметил успехи в других секторах промышленности: оборона, энергетика, автомобили, бытовая техника. Только в оборонно-авиационной отрасли экспорт достиг 7,1 млрд долларов.

Президент призвал экспортеров не останавливаться и продолжать движение вместе с государством. Он напомнил, что пандемия, войны и кризисы не смогли сбить страну с пути.

«Турецкие экспортеры не отступили. Ваш успех вдохновляет», — заявил он.

Он подчеркнул, что от предпринимателей ожидают не только объемов и сделок, но и участия в общей цели: «Турция — это не спринт, это марафон. Путь длинный, ноша тяжелая. Но мы преодолеем все преграды и вместе построим «Век Турции».