Иран нанес ракетный удар по больнице «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева, в результате чего пострадали 84 человека, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Медицинское учреждение использовалось в том числе для лечения израильских военнослужащих.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал Тегерану расплату «в полной мере». Заместитель министра иностранных дел Шаррен Хаскель назвала удар по больнице «преднамеренным» и «преступным».

Министр обороны Исраэль Кац обвинил Иран в «военных преступлениях самого серьезного рода» и заявил, что аятолла Хаменеи «будет привлечен к ответственности за свои преступления». «Трусливый иранский диктатор сидит в глубине защищенного бункера и ведет прицельный огонь по больницам и жилым домам в Израиле», — добавил он.

Иран отрицает целенаправленную атаку на больницу. Иранское агентство Nour News сообщило, что больница «Сорока» использовалась в военных целях и пострадала от взрывной волны, но не была объектом ракетного удара. Сообщения Израиля о последствиях издание называет «психологической манипуляцией».

Однако обвинения Израиля в военных преступлениях выглядят крайне лицемерно на фоне собственных действий израильтян в секторе Газе. Сам Израиль в течение войны систематически атаковал больницы, оправдывая это военной необходимостью. По данным ВОЗ, из 36 больниц Газы ни одна не функционирует полностью — 17 предоставляют частичные услуги, 19 вообще не работают.

Колумнист Haaretz Йоав Гровейс саркастически прокомментировал двойные стандарты Израиля: «Люди здесь не переставали оправдывать обстрел больниц в секторе Газа, но как только стреляют по нашей больнице, все вдруг выступают против нарушения законов войны. Мы как игрок, который постоянно играет грязно, но как только его слегка касаются, падает и кричит «фол».