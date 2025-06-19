Более 20 баллистических ракет были выпущены Ираном по территории Израиля в ответ на удары по ядерной и военной инфраструктуре. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth.

По его данным, израильские системы ПВО пытались перехватить ракеты, однако как минимум четыре из них достигли целей. В центральной части страны удары пришлись по Тель-Авиву, Рамат-Гану и Холону. На юге ракета упала в городе Беэр-Шева — на территорию больницы «Сорока».

Служба скорой помощи «Красная звезда Давида» сообщила, что зафиксировала сигналы о попаданиях около 07:10 утра. Медицинские бригады были направлены в пострадавшие районы. По предварительным данным, ранены 23 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Начаты поисково-спасательные работы.

С началом авиаударов по Ирану израильские военные заняли десятки домов в Хевроне, Дженине, Рамалле и Калькилии, вытеснив семьи и разместив там солдат.

По данным властей Румманы, с 13 июня захвачено 12 домов. Жителей не допускают даже за вещами. Некоторые боятся, что военное присутствие станет постоянным, особенно в зоне С, которую Израиль планирует аннексировать.

Активисты обвиняют армию в использовании палестинцев как живого щита — той же практике, в которой Израиль обвинял ХАМАС. Несмотря на то, что международное право запрещает подобное, «приоритет отдан безопасности армии, а не жизням палестинских детей», отметили в правозащитной группе Youth Against Settlements.