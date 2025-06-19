ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Ракеты Ирана достигли Тель-Авива
Несколько иранских баллистических ракет достигли целей в районе Тель-Авива и на юге Израиля
Иранская ракета попала в больницу израильских солдат / TRT Russian
19 июня 2025 г.

Более 20 баллистических ракет были выпущены Ираном по территории Израиля в ответ на удары по ядерной и военной инфраструктуре. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth.

По его данным, израильские системы ПВО пытались перехватить ракеты, однако как минимум четыре из них достигли целей. В центральной части страны удары пришлись по Тель-Авиву, Рамат-Гану и Холону. На юге ракета упала в городе Беэр-Шева — на территорию больницы «Сорока».

Служба скорой помощи «Красная звезда Давида» сообщила, что зафиксировала сигналы о попаданиях около 07:10 утра. Медицинские бригады были направлены в пострадавшие районы. По предварительным данным, ранены 23 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Начаты поисково-спасательные работы.

С началом авиаударов по Ирану израильские военные заняли десятки домов в Хевроне, Дженине, Рамалле и Калькилии, вытеснив семьи и разместив там солдат.

По данным властей Румманы, с 13 июня захвачено 12 домов. Жителей не допускают даже за вещами. Некоторые боятся, что военное присутствие станет постоянным, особенно в зоне С, которую Израиль планирует аннексировать.

Активисты обвиняют армию в использовании палестинцев как живого щита — той же практике, в которой Израиль обвинял ХАМАС. Несмотря на то, что международное право запрещает подобное, «приоритет отдан безопасности армии, а не жизням палестинских детей», отметили в правозащитной группе Youth Against Settlements.

СвязанныеTRT Global - Израильские солдаты прячутся в домах палестинцев
Истории
Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
ЕС благодарит Турцию за помощь в эвакуации
Как израильские хакеры атакуют Иран изнутри?
Израиль призвал убить Хаменеи
МАГАТЭ покрывает преступления Израиля?
Турецкие границы под полным контролем
Москва отказалась от сотрудничества с Германией
Американцы первыми вернутся в Россию
Израиль впервые заявил о желании свергнуть иранский «режим»
Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Иран готов дать отпор США
Иран не просил военной поддержки у России
Не приближайтесь к иранским водам
Нетаньяху: Иран заплатит высокую цену
Нетаньяху снова стал рукопожатным?
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us