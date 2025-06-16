Правительство сектора Газа заявило, что удары Израиля направлены не только против мирных жителей, но и против гражданской инфраструктуры. По данным Медиаофиса, израильская армия в десятый раз полностью отключила доступ к интернету и телефонной связи на всей территории эксклава. Это произошло за 20 месяцев непрерывных атак.

Во властях подчеркивают, что речь идет не о технической неисправности, а о сознательной политике изоляции.

«Израиль стремится отрезать Газу от внешнего мира, чтобы скрыть происходящее и углубить гуманитарный кризис», — говорится в заявлении.

По словам представителей Медиаофиса, прекращение связи напрямую влияет на работу медиков и спасателей. Раненые нередко умирают от потери крови, не дождавшись помощи. Это, по их оценке, делает каждую секунду отключения фатальной.

Власти эксклава считают такую политику грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Систематическое отключение связи — это способ скрыть военные преступления. Каждая секунда молчания может стоить жизни», — заявили в Газе.

Израилю вменяется полная ответственность за последствия. При этом власти Газы подчеркнули, что США и международное сообщество несут политическую и моральную ответственность за происходящее, поскольку продолжают поддерживать действия Израиля.

В заявлении содержится призыв к ООН, Международному союзу электросвязи и другим профильным организациям вмешаться в ситуацию и добиться немедленного восстановления устойчивой связи в Газе.

С начала израильских атак 7 октября 2023 года, по официальным данным, в секторе Газа погибли 55 362 человека. Ранения получили 128 741 человек.