В Пакистане пассажирский автобус упал в пропасть: 5 погибших, 3 пострадавших
Момент падения автобуса в пропасть случайно сняли очевидцы в Пакистане. В результате аварии погибли 5 человек, еще 3 получили ранения.
Инцидент произошел в районе Хавели (регион Джамму и Кашмир). В салоне находилось более 15 пассажиров.
В Пакистане пассажирский автобус упал в пропасть: 5 погибших, 3 пострадавших / TRT Russian
17 марта 2025 г.
Сообщается, что автобус начал скользить на обледенелой дороге, после чего скатился вниз.