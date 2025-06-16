Россия готова сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что по этому вопросу уже велись дипломатические контакты.

«Вы знаете, что за последние несколько дней президент России Владимир Путин провел несколько важных телефонных разговоров», — отметил Песков, добавив, что предложения, озвученные Путиным в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, остаются актуальными.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия по-прежнему готова содействовать началу переговоров. При этом в Москве обратили внимание на разногласия в международном сообществе.

«Мы видим, что мировое сообщество разделилось: одни осуждают происходящее, другие — поддерживают. Мы просто фиксируем этот факт», — отметил Песков.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Поводом, по заявлению израильской армии, стала информация о том, что Тегеран располагает ресурсами для создания 15 ядерных боеголовок.

Сразу после начала ударов Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В обоих разговорах он выразил соболезнования и осудил действия Израиля, а также предложил посреднические услуги.

14 июня Путин обсудил ситуацию и с Дональдом Трампом. Американский президент подтвердил, что российский лидер выразил готовность помочь в снижении напряженности и что Вашингтон не исключает возможности такого посредничества.

По информации издания Israel Hayom, Путин связался с Трампом по просьбе Тегерана. После этого он обсудил ситуацию с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и призвал его к участию в переговорах.

Российский МИД осудил действия Израиля, назвав их провокацией и опасной эскалацией. В министерстве подчеркнули, что конфликт нельзя решить военными средствами и призвали к мирному урегулированию вопроса иранской ядерной программы.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы обсуждались эскалация между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что волна насилия, спровоцированная израильскими атаками на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона.