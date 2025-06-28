Израиль годами собирал информацию об иранской ядерной программе и внедрял своих агентов в научные центры, сообщает The Times со ссылкой на документы разведки и источники.

По данным издания, планирование началось в 2010 году, когда Израиль получил информацию об ускорении ядерных разработок Ирана. Тогда же были убиты первые иранские ученые, работавшие над программой. В ходе июньской войны были убиты и другие физики.

Израильские спецслужбы установили, что программа не ограничивалась объектами в Фордо, Натанзе и Исфахане. Были составлены подробные карты, по которым позже наносились удары.

Подземные комплексы в Фордо были разрушены американскими проникающими бомбами. США также атаковали цели в Натанзе и Исфахане. Израиль, в свою очередь, поразил лаборатории, расчетные центры, ангары и производственные площадки в других районах.

Израиль также собирал данные об объектах, связанных с производством иранских ракет. Агентам «Моссада» удалось проникнуть на ключевые предприятия. По данным разведки, Иран намеревался производить до тысячи баллистических ракет в год и создать запас в 8 тыс. единиц. Были поражены центры наведения, управления и навигации.

Конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. Израиль первым нанес удары по территории Ирана. Тегеран ответил ракетными атаками. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, а на следующий день Иран атаковал американскую базу в Катаре.

До начала конфликта Вашингтон и Тегеран вели переговоры о новой ядерной сделке. США и Израиль утверждали, что Иран приближается к созданию ядерного оружия. Тегеран это отрицал и настаивал на праве на мирный атом.