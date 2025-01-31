Началась война

Между Демократической Республикой Конго (ДРК, бывшая Заир) и Руандой вспыхнула война. Повстанческая группировка тутси «Движение 23 марта» (М23), которую поддерживает Руанда, заняла Гому — город, расположенный в провинции Северное Киву в ДРК.

По словам местных жителей, в городе слышны звуки перестрелки, во многих районах нет света и воды. В результате боевых действий, по последним данным, погибли более 100 человек, среди них губернатор провинции и миротворцы из ЮАР.

Еще около тысячи человек получили ранения. С начала года, как сообщает Агентство ООН по делам беженцев, более 400 тыс. человек покинули свои дома в провинциях Северное и Южное Киву, расположенных недалеко от границы с Руандой.

Повстанцы взяли под свой контроль аэропорт города Гома, через который ООН, гуманитарные группы и миротворцы доставляли продукты питания и предметы первой необходимости.

Власти ДРК разорвали дипотношения с Руандой, обвинив соседнюю страну в поддержке повстанцев. По сведениям ООН, в осаде Гомы участвовали 3-4 тыс. руандийских военных.

Группа повстанцев М23, также известная как «Движение 23 марта», находится под управлением тутси. Она начала свое выступление еще три года назад, обвинив власти ДРК в невыполнении условий мирного соглашения, согласно которому конголезские тутси должны были быть полностью интегрированы в армию и администрацию.

Самая жуткая резня в истории Африки

Происходящее сейчас — следствие геноцида в Руанде, совершенного 30 лет назад. После Первой мировой войны Руанда была бельгийской колонией. Бельгийцы законодательно разделили население на три народа: тва, хуту и тутси, введя соответствующие удостоверения личности. Хуту составляли около 90% процентов жителей страны, однако тутси находились у власти.

В стране появилось движение за права хуту, а потом и за независимость страны. В ходе ожесточенных столкновений тутси были вынуждены бежать в соседние страны, особенно в Уганду.

Там они оставались вплоть до начала 1990-х, потом организовали Руандийский патриотический фронт, вооружились и вторглись на территорию родины. Началась гражданская война. И, хотя впоследствии стороны подписали соглашения, беспорядки продолжались. Тутси получили право входить в правительство, что хути расценили как попытку захвата власти.

Активную пропаганду проводили местные СМИ, говоря о превосходстве хуту и подстрекая местных жителей к убийству тутси, которых называли «тараканами». Армия стала массово вооружать население гранатами и мачете.

6 апреля 1994 года над столицей Кигали был сбит самолет, на борту которого находились президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и его коллега из Бурунди. Военные обвинили в этом РПФ и призвали население к полному уничтожению тутси.

В столице тут же появились блокпосты, у всех жителей стали проверять документы, началась самая жуткая резня в истории Африки — представителей тутси, будь то мужчины, женщины или дети, убивали на месте.

Жертвами становились и те, кто им сочувствовал. Порой хуту вырезали целые семьи, убийцами часто становились соседи.

Зачастую жертв перед смертью пытали, женщин — насиловали. Некоторые пытались укрыться в больницах, школах или церквях, но мэры или священники сами сдавали этих людей повстанцам. Хуту порой не разрешали хоронить мертвых тутси, множество трупов сбрасывали в реки и озера.

Насилие, охватившее практически все государство, продолжалось три месяца. При этом мировое сообщество фактически лишь наблюдало за происходящим со стороны, особо не вмешиваясь в ситуацию.

РПФ на фоне этого возобновил военные действия. После того как его войскам сдались последние районы на северо-западе страны, геноцид тутси прекратился. Около 2 млн хуту сбежали за границу. В результате в стране с населением в 7,3 млн человек, погибли, по разным подсчетам, до миллиона жителей.

В результате геноцида серьезно пострадала экономика и инфраструктура Руанды, около 40 процентов населения были либо убиты, либо бежали в другие страны.

Нужны полезные ископаемые

Нынешнее обострение конфликта также напрямую связано с добычей очень ценного полезного ископаемого — колтана, которым богата ДРК. Этот материал необходим в производстве смартфонов и другой электронной техники.

По словам министра иностранных дел ДРК Терезы Кайиквамбы Вагнер, ежемесячно свыше 150 т колтана незаконно добываются на востоке страны и перевозятся в Руанду, где это полезное ископаемое экспортируется в другие государства.

Помимо этого, в шахтах ДРК также добывают тантал, вольфрам, олово, есть большие запасы золота. Боевики М23, контролирующие территории с полезными ископаемыми, устанавливают выгодный им налог на добычу и, как сообщает ООН, каждый месяц повстанцы зарабатывают около 800 тыс. долларов. Захват новых территорий поможет боевикам увеличить доходы.

Турция предложила помощь

Официальные представители ООН и западных стран, включая США, обвиняют Руанду в разжигании конфликта и поддержке М23 — на территории ДР Конго находятся тысячи руандийских солдат и тяжелое вооружение.

В Руанде призывы к выводу войск отвергают, а также отрицают, что поддерживают повстанцев. Власти страны обвиняют ДРК в поддержке Демократических сил освобождения Руанды, нападающих на тутси в обеих странах.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары оказать любую необходимую поддержку в разрешении конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго, если обе стороны выразят такую просьбу. Президент Руанды Поль Кагаме приезжал с визитом в турецкую столицу 23 января.

Он выразил признательность за посреднические усилия Анкары, подчеркнув при этом, что турецкий лидер сыграл важную роль в примирении Сомали и Эфиопии и в итоге страны подписали «Анкарскую декларацию» и договорились начать технические переговоры при посредничестве Турции до конца февраля 2025 года и завершить их в течение четырех месяцев.

Научный сотрудник Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН Сергей Карамаев в беседе с TRT на русском отметил, что нынешние бои в Северном Киву — прямое следствие неудавшейся попытки правительства Анголы выступить посредником мирного процесса.

«Сейчас самым загадочным остается поведение президента Руанды Пола Кагаме. С момента начала наступления М23 на Гому его администрация не сделала ни одного официального заявления. Наиболее вероятным представляется предположение, что президент Руанды приступил к воплощению в жизнь своей долгосрочной стратегии: созданию с помощью М23 буферной зоны на востоке ДРК», — пояснил эксперт.

По словам политолога, это позволит не только отодвинуть границу, учитывая, что расстояние от Кигали до границы с ДРК составляет 150 км, но и значительно улучшить экономическое положение.

«Территория буферной зоны в избытке обеспечит Руанду водными, сельскохозяйственными и минеральными ресурсами. К тому же такая буферная зона даст президенту Кагаме дополнительную позицию на будущих переговорах, в том плане, что занятые М23 территории будут прямо увязаны с политическим разрешением конфликта», — считает специалист.