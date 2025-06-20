Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что не располагает данными о том, что происходит на ядерных реакторах Израиля. Ведомство не может контролировать ядерную программу Израиля, потому что Тель-Авив так и не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом 20 июня заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Если вы не подписали договор, мы не можем ничего сделать. Я не могу просто постучать в вашу дверь и потребовать доступ», — отметил дипломат.

Израиль, как и Индия, Пакистан и КНДР, не присоединился к ДНЯО, который был принят в 1970 году и направлен на предотвращение распространения ядерного оружия. В отсутствие юридических обязательств МАГАТЭ не имеет права проводить проверки израильских объектов — в отличие от Ирана, который подписал соглашение еще в 1970-е годы и потому подпадает под жесткий международный контроль.

Гросси при этом отверг обвинения в двойных стандартах: «МАГАТЭ — не мировая ядерная полиция. Мы работаем в рамках соглашений. Если страна не подписала договор, мы не можем принудительно действовать».

Однако СМИ, включая New York Times, все чаще поднимают вопрос, почему Израиль с его непрозрачной ядерной системой требует от международного сообщества помешать Ирану получить атомную бомбу — в то время как сам Тель-Авив не раскрывает данные своего ядерного проекта.

Хотя Израиль официально не подтверждает наличие ядерного арсенала, международные оценки указывают как минимум на 80 боеголовок — по другим данным, их может быть до 300. Но поскольку страна не является участником ДНЯО, она не подпадает под режим проверок или санкций МАГАТЭ.

Контраст очевиден: Иран подвергается глобальному давлению и инспекциям, тогда как Израиль хранит ядерную тайну и остается без юридического надзора.

Тель-Авив наносит удары по иранской ядерной инфраструктуре, утверждая, что действует в целях самообороны. Однако целями атак в большинстве случаев становятся объекты мирной атомной программы — установки по созданию тяжелой воды, научные центры, даже ученые физики-ядерщики.

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