Американские разведслужбы по-прежнему считают, что Иран пока не принял решение о создании ядерной бомбы, несмотря на то, что у страны уже накоплены достаточные запасы обогащенного урана. Однако напряженность стремительно растет — и один провоцирующий фактор может все изменить, отмечает The New York Times (NYT).

По словам американских чиновников, это мнение не изменилось с марта, даже после израильских ударов по иранским ядерным объектам. Высокопоставленные представители разведки США утверждают, что Иран может начать производство бомбы — если США нанесут удар по обогатительной установке в Фордо или если Израиль устранит верховного лидера Али Хаменеи.

Эти предупреждения прозвучали на фоне обсуждений в Белом доме: президент Дональд Трамп открыто заявлял, что рассматривает возможность вмешательства. По данным NYT, Трамп не против удара по Фордо, но взвешивает все риски.

На состоявшемся 19 июня брифинге ЦРУ директор Джон Рэтклифф заявил, что Иран «очень близок» к обладанию ядерным оружием. Решение бить или не бить по иранским объектам Трамп обещал принять в течение двух недель, уточняет издание.

Мнения американской и израильской разведки расходятся: в Тель-Авиве считают, что Ирану нужно 15 дней, американцы полагают, что процесс займет от нескольких месяцев до года. Но и в США, и в Израиле многие считают, что Иран уже слишком близко подошел к обладанию оружием — и этого якобы достаточно для немедленных действий Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля заявил, что его страна будет воевать столько, сколько потребуется, чтобы уничтожить ядерную и ракетную программы Ирана.

Главная цель для Израиля — завод в Фордо по обогащению урана. Он построен на глубине 70-80 метров — израильские ракеты не могут его достать (лимит поражения у самой мощной ракеты сейчас 20-30 метров). Но у США есть специальные бомбы GBU, способные поражать цели на глубине до 80 метров и разрушить объект. Как сообщают CBS и ABC, Трамп рассматривает такой удар. Однако пока Вашингтон не определился со стратегией.





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