Сопредседатель Trump Organisation Эрик Трамп в интервью Financial Times допустил, что он или другие представители семьи президента США Дональда Трампа могут продолжить политическую карьеру.

«Половина политиков, которых я вижу, не производят на меня никакого впечатления/ А я сам мог бы справиться с этой ролью гораздо эффективнее», — сказал он. Эрик добавил, что «время покажет», и подчеркнул, что не исключает и других кандидатов из семьи Трампа: «Есть и другие, кроме меня».

При этом он признался в неуверенности, стоит ли идти в политику, учитывая давление и напряжение, которому подвергаются близкие.

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Не уверен. Если бы ответ был «да», я думаю, политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы это сделать. И, кстати, думаю, другие члены нашей семьи тоже смогли бы», — отметил он.

Эрику Трампу 41 год. Он третий сын президента и много лет занимается семейным бизнесом. По его словам, сейчас Дональд Трамп не участвует в управлении компанией, так как сосредоточен на «предотвращении Третьей мировой войны». Эрик добавил, что бизнес мог бы быть более успешным, а состояние семьи — больше, если бы его отец не занимался политикой.

У Дональда Трампа пять детей: Дональд-младший, Иванка, Эрик, Тиффани и Бэррон. У него также 11 внуков. Президент США ранее допускал возможность баллотироваться на третий срок, однако Конституция США ограничивает пребывание на посту двумя сроками подряд.