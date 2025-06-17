ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Израиль отверг посредничество Москвы
Израиль отказался от предложения России выступить посредником в урегулировании конфликта с Ираном, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
Израиль отверг посредничество Москвы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / Reuters
17 июня 2025 г.

Израильское руководство не приняло предложение Москвы о посредничестве в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это то, что мы констатируем», — заявил он. По его словам, ситуация в регионе развивается по сценарию «галопирующей эскалации» и остается «абсолютно непредсказуемой». 

Президент России Владимир Путин 13 июня, в день начала израильской операции против Ирана, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы он предложил посредничество, подчеркнув необходимость не допустить дальнейшей эскалации. 

В тот же день Путин связался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и выразил осуждение действий Израиля, назвав их нарушением Устава ООН и международного права. 

14 июня Путин обсудил инициативу посредничества с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поддержал предложение. Однако президент Франции Эммануэль Макрон выступил против участия России.  

«Я не считаю, что Россия, которая сегодня вовлечена в высокоинтенсивный конфликт и уже несколько лет сознательно не соблюдает Устав ООН, может каким-либо образом выступать в роли посредника», — отметил он. 

СвязанныеTRT Global - Трамп: переговоры с Ираном не ведутся
Истории
Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
ЕС благодарит Турцию за помощь в эвакуации
Как израильские хакеры атакуют Иран изнутри?
Израиль призвал убить Хаменеи
МАГАТЭ покрывает преступления Израиля?
Турецкие границы под полным контролем
Москва отказалась от сотрудничества с Германией
Американцы первыми вернутся в Россию
Израиль впервые заявил о желании свергнуть иранский «режим»
Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Иран готов дать отпор США
Иран не просил военной поддержки у России
Не приближайтесь к иранским водам
Нетаньяху: Иран заплатит высокую цену
Нетаньяху снова стал рукопожатным?
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us