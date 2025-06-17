Израильское руководство не приняло предложение Москвы о посредничестве в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это то, что мы констатируем», — заявил он. По его словам, ситуация в регионе развивается по сценарию «галопирующей эскалации» и остается «абсолютно непредсказуемой».

Президент России Владимир Путин 13 июня, в день начала израильской операции против Ирана, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы он предложил посредничество, подчеркнув необходимость не допустить дальнейшей эскалации.

В тот же день Путин связался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и выразил осуждение действий Израиля, назвав их нарушением Устава ООН и международного права.

14 июня Путин обсудил инициативу посредничества с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поддержал предложение. Однако президент Франции Эммануэль Макрон выступил против участия России.

«Я не считаю, что Россия, которая сегодня вовлечена в высокоинтенсивный конфликт и уже несколько лет сознательно не соблюдает Устав ООН, может каким-либо образом выступать в роли посредника», — отметил он.