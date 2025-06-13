ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп дал Ирану второй шанс
Президент США признался, что давал Тегерану 60 дней на ядерную сделку перед ударами Израиля. Трамп также заявил, что у Ирана «вероятно» будет второй шанс
Трамп дал Ирану второй шанс
Дональд Трамп / Reuters
10 часов назад

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что давал Ирану 60-дневный ультиматум по ядерной сделке до израильских ударов, но теперь у Тегерана появился второй шанс.

«Два месяца назад я дал Ирану 60-дневный ультиматум — «заключить сделку». Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли до этого дойти. Теперь у них есть возможно второй шанс!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Заявление американского президента прозвучало на фоне крупномасштабной израильской операции против иранской ядерной программы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции «Восстающий лев».

Израильская армия нанесла удары по десяткам военных объектов, включая объекты обогащения урана, производственные линии ракет и жилые комплексы командования. В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Революционной гвардии Хосейна Салами, а также ученые-ядерщики.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал удар «превентивным» и предупредил о возможной ракетной атаке в ответ. В Израиле приостановлены занятия в школах и закрыто воздушное пространство.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и должен ожидать ответа, который не будет иметь никаких ограничений.

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