Министерство обороны Великобритании сообщило о новом соглашении об обмене технологиями с Украиной. Оно предполагает совместную разработку и производство военной техники, которая будет защищать Украину и одновременно поддерживать британскую экономику.

Первым проектом станет выпуск беспилотника-перехватчика противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS. Его серийное производство стартует в Великобритании с планом выпускать тысячи дронов в месяц. Они предназначены для поставки Украине.

По данным Минобороны, эти беспилотники в несколько раз дешевле ракет ПВО, но показывают высокую эффективность против массированных атак дронами и ракетами.

«Они способны перехватывать цели еще до того, как они достигнут своих объектов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что новые дроны помогут Киеву отражать удары, подобные недавней атаке России на Западную Украину, когда российские беспилотники вошли в воздушное пространство Польши и были перехвачены силами НАТО.

Соглашение стало частью более широкой программы промышленного сотрудничества между Лондоном и Киевом. Премьер-министр Кир Стармер объявил о ней летом после встречи с Владимиром Зеленским.