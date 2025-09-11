Министерство обороны Великобритании сообщило о новом соглашении об обмене технологиями с Украиной. Оно предполагает совместную разработку и производство военной техники, которая будет защищать Украину и одновременно поддерживать британскую экономику.
Первым проектом станет выпуск беспилотника-перехватчика противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS. Его серийное производство стартует в Великобритании с планом выпускать тысячи дронов в месяц. Они предназначены для поставки Украине.
По данным Минобороны, эти беспилотники в несколько раз дешевле ракет ПВО, но показывают высокую эффективность против массированных атак дронами и ракетами.
«Они способны перехватывать цели еще до того, как они достигнут своих объектов», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что новые дроны помогут Киеву отражать удары, подобные недавней атаке России на Западную Украину, когда российские беспилотники вошли в воздушное пространство Польши и были перехвачены силами НАТО.
Соглашение стало частью более широкой программы промышленного сотрудничества между Лондоном и Киевом. Премьер-министр Кир Стармер объявил о ней летом после встречи с Владимиром Зеленским.
На прошлой неделе министр обороны Джон Гили подписал в Киеве расширение партнерства, которое позволяет обмениваться интеллектуальной собственностью и совместно развивать технологии.
«Используя возможности нашей оборонной промышленности мирового класса, мы не только помогаем Украине защититься от варварских атак, но и создаем рабочие места в Великобритании, стимулируем экономический рост и обеспечиваем наше собственное будущее», — заявил Стармер.
Проект OCTOPUS был разработан украинскими специалистами при поддержке британских инженеров и уже доказал свою эффективность на поле боя против дронов типа Shahed. При этом его производство обходится менее чем в 10% стоимости целей, которые он уничтожает.
Ранее, 9 сентября, в Лондоне состоялось заседание формата «Рамштайн». Там глава британского Минобороны Джон Гили сообщил о планах профинансировать производство дальнобойных дронов для Украины.
Также министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил поставку Киеву двух систем Patriot и анонсировал инициативу по закупке дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью на сумму 300 млн евро.